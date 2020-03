La DGA elabora 3 documentos con consejos psicológicos frente al virus

El Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón ha elaborado tres documentos que recogen los "Consejos de ayuda psicológica ante la crisis del COVID-19", establecidos por el Colegio Profesional de Psicología de Aragón.

Uno de ellos, según informan fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado, explica las pautas que debe ser seguir la población en general; el segundo se dirige a todos los profesionales y el tercero, a los profesionales de Protección Civil.

Más información No hacer de la epidemia un monotema: Los consejos de los psicólogos para afrontar la crisis del coronavirus

Entre los consejos para la población se recomienda no dejarse llevar por el alarmismo, evitar la sobreinformación, ver actividades placenteras, planear una rutina diaria, mantener el contacto con los seres queridos por teléfono, correo electrónico o whatsapp y valorar lo que se está consiguiendo con el confinamiento, además de mantenerse activo física y mentalmente y emplear este tiempo para las cosas pendientes y disfrutar de la familia.

Con niños en casa

Si hay niños en casa, se aconseja explicarles de forma tranquila lo que ocurre, planificar una rutina para ellos y limitar el tiempo que dedican a las nuevas tecnologías, realizar actividades con ellos y normalizar lo que puedan sentir.

A los profesionales, les aconsejan saber cómo llevar los equipos de protección e intentar regular las emociones, centrarse en lo que se hace en el presente cuando la mente se pierda en interpretaciones negativas o en anticipaciones catastrofistas de futuro, dedicar la energía que conlleva la queja para algo que haga sentir mejor, hacer paradas para respirar y hablar de otras cosas, desconectar cuando no se esta trabajando y expresar las emociones, además de alimentarse bien, beber agua y hacer ejercicio cuando se esté en casa.

Estos consejos son también aplicables para los profesionales de Protección Civil, a los que recomiendan saber cómo llevar los EPIs de protección, y, en su atención a la población, escuchar a la persona, comprender sus demandas y pensar en la respuesta, hablar poco y despacio, con calma y tranquilidad, ayudar a encontrar soluciones dentro de sus propias circunstancias y a ordenar su mente o derivarlos al 112 si se encuentran ante una situación en la que no sepan cómo actuar.

No dar respuestas precipitadas

Los psicólogos recomiendan a los profesionales de Protección Civil que no den respuestas precipitadas, ni culpen o sermoneen, que no alarmen ni asusten, no aconsejen sobre cuestiones médicas, no comparen, no mientan ni transmitan rumores y que tomen en serio las demandas de las personas porque lo que les piden es importante y urgente para ellas.

En caso de necesitar ayuda psicológica por la crisis provocada por el coronavirus, se puede llamar a los teléfonos del grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes (GIPEC) del Colegio Profesional de Psicología de Aragón (650 831 836; 619 827 308 y 606 973 090).

Siga toda la información sobre el coronavirus, en Heraldo.