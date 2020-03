Alfonso Sesé: "Hay que buscar medidas contundentes para frenar el gran desastre"

¿Somos conscientes del elevado coste económico de esta crisis?

Nadie podía prever que esta situación llegaría hasta donde, a día de hoy, nos encontramos. El impacto del virus ha avanzado rápidamente y ahora vemos que está causando una crisis global, pero la cuestión clave en esta recesión no es si las ganancias de las empresas caerán, sino si necesitarán nuevo capital para poder levantarse. El segundo punto clave es cómo tratarán los gobiernos de mitigar el impacto de la crisis, ya que, en las más recientes, la respuesta ha sido recortar los tipos de interés para ayudar a empresas y personas a pagar sus deudas y estimular la demanda.

¿Cree que el plan económico del Gobierno ayudará mucho a paliar las pérdidas?

Lo primero que se observa es la falta de información y el miedo que esto provoca. Ante esta dura situación, somos conscientes de que la economía se recuperará y que lo primero es la salud y evitar que aumente el número de fallecidos e infectados, pero hay que buscar rápidamente medidas económicas contundentes que puedan frenar el gran desastre económico que se avecina. El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos deben adoptar medidas solidarias para abordar esta crisis. El tejido empresarial está seriamente preocupado por sus empleados y por eso es necesario destinar o contemplar un fondo que permita hacer frente a su salario y evitar despidos masivos. Es prioritario buscar soluciones a largo plazo y no solo para contener el virus, sino para hacer frente también al periodo donde la economía empiece a reactivarse. La principal amenaza que tendrán las empresas, no solo las pequeñas sino también las grandes, será́ la falta de liquidez que llevará a la imposibilidad de atender los pagos como las rentas, hipotecas, créditos e impuestos. Por eso la moratoria en el pago de impuestos y las líneas ICO anunciadas no son suficientes para el problema que nos ocupa.

Como presidente de la Asociación de la Empresa Familiar en Aragón (AEFA), ¿cuál es el sentir de los socios?

En la AEFA estamos intentando dar toda la información posible a nuestros socios no solo sobre las ayudas que puedan derivarse de los decretos, sino sobre las estrategias y experiencias que estamos adoptando en cada empresa. Ahora debemos pensar en el papel que nos toca asumir a cada empresario con responsabilidad para que la economía se recupere tras estos momentos excepcionales y de tanta dureza.

¿Qué aprenderemos de esto?

Debemos aprender de cada crisis y de esta hemos aprendido que tenemos que ser menos impacientes esperando soluciones rápidas imposibles que responden más a los deseos que a la realidad científica y económica.