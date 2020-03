Los transportistas reclaman respeto y apoyo a su actividad

Los profesionales del transporte, un sector que se está demostrando vital para el funcionamiento de la cadena logística que permite la llegada de productos de alimentación a mercados, supermercados, hospitales, residencias y farmacias, piden respeto a su actividad. Que no les traten "como a leprosos". Que les faciliten la labor. Que las instituciones les doten mejor de elementos de seguridad básica para desempeñar su trabajo.

"Pedimos solidaridad con nuestros repartidores, que no obstaculicen su trabajo, no puede ser que en estaciones de servicio les cierren los baños o que la gente no permita que se les acerquen", señaló ayer Antonio Artal, director general de la empresa aragonesa TAC Logística. "Todos deben saber que estamos llevando mercancías y que estamos adoptando todas las medidas sanitarias que nos recomiendan para trabajar con garantías", añadió.

Más información Última hora sobre el coronavirus, en directo

TAC Logística, que tiene una flota de 50 camiones y distribuye, entre otras cosas, los pañales, empapadores y compresas para residencias de mayores en Aragón y Soria, está en estos días a plena capacidad. Con sedes en Zaragoza y Calatayud, la compañía se está empleando a fondo para llevar todo tipo de mercancías a sus destinatarios, pero está comprobando cómo entre las peticiones que recibe no están solo los bienes de primera necesidad, sino también muchos que no lo son.

"La gente debería comprar menos por Amazon", considera Antonio Artal. "Yo solo pido que no se compre por internet alimentos o productos farmacéuticos, para eso ya están los mercados, supermercados y farmacias", recordó, no sin antes cuestionar las compras compulsivas de productos como videojuegos y otros menos necesarios, como está ocurriendo estos días. "Nosotros no estamos ahora para eso", insistió.

Antonio Artal: "Yo solo pido que no se compre por internet alimentos o productos farmacéuticos, para eso ya están los mercados, supermercados y farmacias"

Del trabajo de los transportistas habló este jueves también en tono reivindicativo la patronal UNO Logística, que solicitó "urgencia" al Ministerio de Sanidad a la hora de dotar de elementos de seguridad sanitaria básica a este colectivo "con el objetivo de garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad". El presidente de UNO, Francisco Aranda, pidió urgentemente que estos profesionales formen parte, tras los profesionales sanitarios, del segundo gran grupo de trabajadores con prioridad para el suministro de guantes, mascarillas y geles, inexistentes en el mercado.