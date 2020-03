La DGA tramita ya 264 ERTE, que afectan a más de 3.300 trabajadores

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón está tramitando ya un total de 264 expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), que afectan a 3.307 trabajadores, según ha informado este viernes el departamento de Economía de la DGA.

De esos expedientes, 198 corresponden a la provincia de Zaragoza (con 2.951 empleados de empresas afectados), 60 a la de Huesca (273 afectados) y seis en Teruel (83 afectados). De los 264 expedientes en tramitación, 246 son por fuerza mayor, es decir, causados por las pérdidas de actividad como consecuencia del Covid-19, incluida la declaración del estado de alarma.

Para hacer frente a una avalancha de solicitudes de ERTE que se prevé que se incremente en los próximo días, la consejería de Economía, Planificación y Empleo quiere facilitar el acceso a la información para las empresas interesadas. "A través de una nueva sección habilitada en las últimas horas en la página web del Gobierno de Aragón, se da respuesta a las dudas relacionadas con estos expedientes, que permiten la suspensión temporal de los contratos y reducciones de jornadas, y sobre las medidas extraordinarias en el ámbito laboral puestas en marcha para garantizar que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras esta situación de excepcionalidad sanitaria", han precisado desde la DGA.

La información facilitada por el departamento de Economía a través de internet, han precisado, "responde a cuestiones generales sobre los ERTE pero también a dudas concretas sobre los expedientes por fuerza mayor o por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción derivadas de la pérdida de actividad, además de las cuestiones que pueden surgir a los trabajadores afectados por estos expedientes". Para responder a preguntas como dónde se solicita la apertura del procedimiento de ERTE, cómo se interpreta la fuerza mayor en la situación creada por el Covid-19, cuál es la duración de las medidas excepcionales o si voy a seguir cobrando mi nómina, ? La respuesta a una treintena de preguntas frecuentes como estas está ya está disponible en https://www.aragon.es/en/-/ertes-covid-19-preguntas-frecuentes.

La DGA no ofrece datos sobre las empresas concretas que están presentando los expedientes, pero este periódico tiene constancia del goteo de solicitudes que está llegando ya a Trabajo y que se incrementará en estos días. El número más elevado corresponde a compañías del sector industrial, entre ellas las que trabajan en el sector del automóvil. Opel España, del grupo PSA, no ha decidido aún si se acogerá a la medida, pero sí la inmensa mayoría de sus proveedores. La industria auxiliar, que no solo trabaja para Opel sino que también lo hace para otros fabricantes como Seat, Volkswagen o Mercedes, se acogerá mayoritariamente a los ERTE para garantizar su producción en el futuro.