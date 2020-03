"Hemos compartido cascos y es imposible mantener las distancias de seguridad"

Las plataformas de atención al cliente en las que trabajan cientos de trabajadores en una misma oficina siguen abiertas, como otras empresas que no tienen obligación legal de cerrar en la situación de estado de alarma. Algunos trabajadores han acudido esta semana a sus puestos con miedo por la dificultad de cumplir con las recomendaciones de Sanidad para frenar el coronavirus y el temor a convertirse en un foco de contagios cada día cuando vuelven a casa, para sus familias y el resto de la sociedad.

"Hemos compartido los mismos cascos hasta este jueves, sin limpiar. Ahora la empresa nos hace firmar que nos hacemos responsables de uno y nos los hace llevar y traer al centro", explica Pilara Giménez, miembro del comité de empresa por OSTA de Majorel SP Solutions (antigua Qualytel), el mayor de estos 'contact center' en Zaragoza. Por él pasan al día unas 1.200 personas repartidas en dos turnos en el edificio Trovador. "Pero de momento solo hay unos 70 auriculares nuevos. En el centro no se ha confirmado ningún positivo por coronavirus, pero habría ocho posibles afectados a la espera de una prueba", aseguran. Este viernes está prevista una nueva reunión con la empresa para conseguir más protección.

"Comité de crisis"

Desde la compañía aseguran que "lo más importante en estos momentos es preservar la salud de los empleados" y para ello el grupo puso en marcha un "comité de crisis" y se estableció un "protocolo de actuación contra el covid-19". Explican que "se ajusta en todo momento a las indicaciones de las autoridades sanitarias en todas las plataformas, entre las que se encuentra Zaragoza, y que en la medida de lo posible facilita el teletrabajo".

Pero para el comité de empresa no ha sido suficiente. "El lunes no había ninguna medida, estaban todos juntos", recuerda Mamen Murua, delegada de UGT. Ha sido una semana "dura", asegura, para conseguir mejoras. "Empezaron a mandar a gente a casa para sentarnos con un sitio de separación a los lados en zig zag", recuerda, cuando llamaron a la Inspección de Trabajo y a la Policía Local, pero considera que "fueron medidas insuficientes". Hace hincapié en que en la plantilla, mayoritariamente formada por mujeres, "hay embarazadas y personas de riesgo".

El teletrabajo critican que se está implantando muy despacio. En el sector, pese a pasar toda la jornada delante del ordenador, "nunca hemos tenido teletrabajo", confiesan desde Osta, la medida que quiere potenciar el Gobierno frente a la pandemia. "Hay 68 personas que están haciendo teletrabajo en Zaragoza y la previsión es que se llegue a unos 245 puestos", explica. Para el comité fuera "todo va muy rápido y la empresa va muy lenta", advierten desde UGT.

"En los pasillos nos juntamos todos"

Por todo ello, desde el comité coinciden en que "no vemos suficientes las medidas de prevención". "No creemos que ni la plantilla, ni los compañeros de ETT que prestan servicio con nosotros estén realmente protegidos frente al contagio", afirma Giménez. Cree que "no existe separación real en las entradas y salidas de los turnos de trabajo, en los pasillos comunes nos juntamos todos, en los baños o en las zonas de descanso. Es imposible que mantengamos las distancias de seguridad".

"Somos un foco de contagio, ponemos en peligro a toda la ciudad", teme Álvaro Mendoza, delegado de CC. OO. "Es imposible que cumpla la empresa por el tipo de trabajo. No puede haber distancia mínima ni distancia adecuada", asegura el también delegado de prevención.

"No entendemos que sea un servicio necesario para mantenerlo abierto", plantean. Además, uno de los que prestan, la portabilidad de llamadas, se ha suspendido durante el estado de alarma. En el centro zaragozano se atienden llamadas de clientes de Vodafone ."Se están gestionando las antiguas pero no habrá nuevas", aclara Giménez.

La compañía defiende que "la labor de los 'contact center' en una situación de crisis como la actual es fundamental para mantener en funcionamiento servicios que cobran especial importancia en un momento en el que todos tenemos que estar en casa, como el suministro de luz y agua, las telecomunicaciones o la asistencia de las compañías aseguradoras".

Desde CGT señalan que hay empresas en el sector con más medidas de prevención, pero todas con problemas comunes y más de una que ha tenido que recurrir a la Policía esta semana para presionar a la compañía a cumplir medidas como las distancias de seguridad.

Desde el sindicato OSTA vienen denunciando que hay empresas en las que no están cumpliendo con las normas sanitarias marcadas para poder trabajar sin correr riesgos. Recuerdan que entre las medidas preventivas y organizativas que deben pedir los comités se encuentra la distancia de seguridad, ventilaciones, higiene de manos, desinfección de herramientas, lugares y centros de trabajo.

