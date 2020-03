Ana Hernández: "Nos encontramos en una nueva etapa que exige otras competencias y habilidades"

¿Cómo se dirige una empresa desde casa, obligada por la crisis del coronavirus?

Pues en el fondo parecido, una vez pasados los primeros momentos de zozobra, ya que nuestra actividad de servicios nos permite teletrabajar y contamos ya con una cierta costumbre de hacerlo. El problema fundamental es que estamos todos nerviosos, ante una situación nueva, en la que ya no hay certezas y todo cambia rápidamente y esa incertidumbre obliga a tener una visión clara y ser ágil en la toma de decisiones.

¿Cómo reparte la tarea en AV Asesores con su socia, Valle García de Novales?

Valle se ocupa del área de asesoría jurídica en comercio exterior y sigue a ritmo normal, adaptándose a las circunstancias y a las necesidades que surgen en los clientes. En mi caso, en el área de consultoría he tenido que cambiar todas las reuniones presenciales por videoconferencias, pero poco a poco vamos cogiendo otra vez el ritmo. Los clientes quieren seguir trabajando y entre todos buscamos las fórmulas más adecuadas.

Se dice que en todas las crisis surgen oportunidades. ¿Es por ello que usted está estos días difundiendo vídeos por internet hablando de innovación?

La semana pasada me encontraba trabajando en el Plan de Innovación Social del Ayuntamiento de Málaga hablando del mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y de pronto nos vemos todos engullidos por la ola VUCA, sin saber muchos ni qué es, ni cómo salir de ella. Eso me lleva a pensar que si siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo para parar y pensar, ¿por qué no utilizamos el confinamiento para parar, pensar, reflexionar y desarrollar un plan de acción adaptado a las nuevas circunstancias? Por eso lo he llamado #MiPlanPostCOVID19, y a través de la herramienta del Canvas personal, realizamos un autodiagnóstico completo, basado en nuestras fortalezas y entrenando las competencias, para definir el plan de acción. Cada mañana a las 9h lanzo un vídeo en mi canal de Youtube y en mis redes sociales con ejercicios y reflexiones y a las 19h30 hago un directo en Instagram para comentar y solucionar dudas.

¿Qué respuesta está teniendo en esta novedosa actividad?

Muy buena y de personas muy variadas, tanto trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena. Me encanta ver cómo en los directos se mezcla gente de todas las edades, sectores, experiencias, etc. con un interés claro por el desarrollo personal y profesional.

¿Cree que están las empresas aragonesas preparadas para trabajar con tantos empleados trabajando desde casa?

Realmente no, la mayoría se han visto forzadas, pero lo que tengo claro es que no volveremos a la situación anterior. También es verdad que en un proyecto internacional en el que participo con socios de diferentes países del mundo estoy viendo que los problemas del teletrabajo no se dan únicamente aquí, y lo que más me está sorprendiendo es cómo se están compartiendo recursos y experiencias entre todos para conseguir mantener el ritmo de trabajo.

¿Qué cree que aprenderemos de todo esto?

Que nos encontramos en una nueva etapa que exige otras competencias y habilidades. Lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero no terminaba de calar y ahora lo estamos viviendo en primera persona, por lo que ese aprendizaje va a quedarse.