Javier Lázaro: "Estos días vamos a ver que podemos adaptarnos a cualquier situación, si queremos"

¿Cómo se dirige una empresa desde casa, obligado por la crisis del coronavirus?

Con un buen equipo alrededor. La verdad es que es una sensación diferente porque a mi me gusta el trato y el contacto directo con las personas, siempre he creído que es importante vernos las caras y los gestos en las reuniones de gestión. Salvo ese detalle, no cambia mucho, ya que en diferentes momentos del año tenemos a personal teletrabajando gracias a que toda nuestra operativa está en la nube y podemos acceder desde cualquier punto.

¿Qué operativa han montado en Nerion para poder seguir trabajando de la forma más parecida a la habitual?

Afortunadamente, gracias a tener todo procedimentado, hemos podido aplicar planes de contingencia conocidos, así que ha sido relativamente sencillo que todo nuestro equipo trabaje desde su casa. Ha sido mayor la preocupación por nuestros clientes y darles sensación de normalidad. Se han configurado los equipos telefónicos para que sean las mismas personas las que están detrás del teléfono, se ha habilitado un canal de Whatsapp, hemos reforzado todo nuestro servicio de correo para nuestros clientes en previsión de una mayor demanda e incluso les hemos comunicado nuestras recomendaciones para hacer teletrabajo.

¿Cuál es su valoración de las medidas adoptadas por el Gobierno en el Consejo de Ministros?

En línea de lo que se está aprobando en toda Europa, hay un apoyo financiero importante con el aval del Estado para las empresas y se protege a todos los trabajadores generando confianza en el sistema. Habrá que ver la letra pequeña, me falta más apoyo a los autónomos y qué ocurre con temas importantes que no se han tocado, como la presentación de impuestos.

¿Cuánto puede repercutir en su empresa esta situación si se prolonga en el tiempo?

Es el gran miedo a esta situación, que se prolongue en el tiempo. En principio, nosotros estamos muy centrados en los negocios ‘online’ que siguen con su actividad pero que, el paso del tiempo, afectará a sus niveles de consumo porque sus clientes perderán capacidad de compra o seleccionarán las compras. Y, evidentemente, esto afectará a nuestras contrataciones.

¿Cree que tienen las empresas las herramientas necesarias para poder trabajar de esta manera?

De ninguna manera, cuando, a los clientes y proveedores al margen de nuestro sector, propongo diferentes herramientas que existen en el mercado para trabajar en equipo, compartir tareas o mejorar la comunicación, me encuentro caras raras.

¿Caras raras? ¿Servirá esta crisis para cambiarlas? ¿Qúe cree que hay que hacer?

Haciendo ver a la gente la productividad que se genera. Perdemos mucho tiempo en «contarnos» cosas no importantes y lo que está ocurriendo vendrá bien para que, al menos, te escuchen cuando las quieres poner en práctica. Gran parte de la falta de transformación digital es el miedo al cambio de mi día a día y estos días veremos que podemos adaptarnos a cualquier situación, si queremos.