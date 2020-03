Bill Gates abandona el consejo de administración de Microsoft

El empresario estadounidense Bill Gates ha anunciado este viernes que dejará el consejo de administración de Microsoft, compañía que cofundó junto a Paul Allen en 1975, para dedicar más tiempo a sus labores como filántropo.

En un comunicado en su cuenta de LinkedIn, Gates también indica que dejará la junta directiva de Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Warren Buffett.

Según explica, esta decisión obedece a su deseo de dedicar más tiempo a sus actividades filantrópicas, entre las que incluye la salud global, la educación y la lucha contra el cambio climático. "El liderazgo en las empresas de Berkshire y Microsoft nunca ha sido más fuerte, por lo que es el momento adecuado para dar este paso", ha indicado.

En cualquier caso, ha subrayado que su función en Berkshire "ha sido uno de los mayores honores" de su carrera y ha indicado que espera seguir con la colaboración a través de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Con respecto a Microsoft, ha aclarado que esta renuncia "no significa de ninguna manera alejarse de la empresa" porque "siempre será una parte importante del trabajo de su vida. Así, indica que continuará trabajando con el actual consejero delegado, Satya Nadella, "para alcanzar los ambiciosos objetivos de la compañía". "Me siento más optimista que nunca sobre la evolución que está teniendo la empresa y cómo puede continuar beneficiando al mundo", ha añadido.