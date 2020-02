Citroën lanza una ofensiva eléctrica "para todos"

Como han hecho otras marcas, la francesa Citroën ha proclamado este jueves en París que se hace eléctrica. Pero a su "Citroën goes electric" ha añadido un "for all", es decir, para todos. Eso significa que quieren facilitar formas de movilidad a todo el mundo, incluyendo a aquellos que no han conducido nunca.

La marca del chevron, que forma parte del grupo PSA, ha anunciado en la Défense Arena, en la capital francesa, lo que era ya un secreto a voces en el sector: que fabricará en serie el modelo Ami, el biplaza eléctrico que presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra del año pasado como Ami One. Un coche que puede conducirse sin carné de conducir y que ofrece una experiencia “a la carta” que va desde los 5 minutos, las 5 horas y hasta los 5 años y que se gestiona mediante una aplicación específica para el móvil. Es decir, que es perfecto para el ‘car sharing’ (coche compartido) que -han señalado aquí los directivos de la compañía- puede marcar el futuro de la movilidad.

Vincent Cobée, el director general de la marca -que reemplazó hace unos meses en el puesto a Linda Jackson-, se ha estrenado este jueves ante un amplio auditorio con periodistas e 'influencers' de varios países europeos convertido en el gran abanderado de la electrificación de una firma con solera del grupo PSA con lanzamientos ya inmediatos. Como recalcara este miércoles el propio Carlos Tavares, presidente de la multinacional francesa en la presentación de resultados de esta, Citroën, al igual que Peugeot, Opel y DS, tendrá todos sus modelos electrificados en 2025. Es decir, que todos los vehículos funcionarán al 100% con baterías o tendrán versiones híbridas enchufables, incluido el C3 Aircross, coche que ensambla la factoría zaragozana de Figueruelas desde 2017.

"Todo el mundo quiere vivir en el centro de las ciudades, que es donde está la acción, pero la movilidad individual se ha limitado por falta de más espacios de aparcamiento, el aumento del coste de los vehículos y el bajo poder adquisitivo de los jóvenes", ha señalado Cobée para justificar la apuesta de Citroën de lanzar un modelo como el Ami.