Una 'app' zaragozana para meterse el campo en el bolsillo

Cristian Aldaz y José Manuel Ruiz son dos jóvenes de 26 años de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) que en 2017 decidieron crear una empresa para ofrecer servicios al sector primario. Como aperos comenzaron a utilizar drones, con los que sobrevolar los vuelos y captar imágenes espectrales con las que se elaboran mapas aéreos con los que los agricultores obtienen información suficiente para maximizar la producción de sus cultivos y hacerlo de la manera más eficiente posible.

Ahora han ido más allá y ponen a disposición del sector una innovadora herramienta que permite llevar toda la información de su explotación en el bolsillo y gestionarla a golpe de clic. Se llama A3 Paintec y se ha presentado oficialmente en FIMA, donde la empresa cincovillesa participa con expositor propio. “Es una plataforma integral de gestión agrícola, la más completa del mercado en la actualidad y que aspira a posicionarse como plataforma líder en el sector de la agricultura de precisión”, han explicado sus impulsores.

Para ello, a la información obtenida mediante drones, se suma ahora la que puede conseguirse mediante sensores e incluso con los satélites. Así por “tierra y aire”, estas nuevas tecnologías monitorizan de forma continua el desarrollo de las plantas lo que permite conoce al productor el momento idóneo de su recolección, sus demandas de abonado o la posible aparición de un plaga y la necesidad de aplicar un tratamiento fitosanitario.

Con esta agricultura de precisión y, por lo tanto, con esta aplicación se consigue incrementos de hasta un 5% en la productividad y ahorros del 15% en los insumos, además de reducir en 11 euros por hectárea el gasto en fitosanitarios. Pero sobre todo, A3 Paintec “consigue mejorar la rentabilidad de las explotaciones sin renunciar la respeto por el medio ambiente”, han explicado Aldaz y Ruiz.

A pesar de la tecnología utilizada, la aplicación esta al alcance de todos los bolsillos. Su uso no exige disponer de grandes explotaciones. No se necesitan tampoco un elevado conocimiento técnico, ya que su manejo es sencillo. Y no exige una inversión adicional. “Esta plataforma está basada en el modelo de negocio ‘freemium’, y eso significa que el acceso del productor a la plataforma es gratuito, como lo son la digitalización, monitorización por satélite e información agroclimática asociada a la parcela”, ha explicado Aldaz. Si el agricultor quiere más tiene a su disposición servicios más avanzados y “de pago”, como el cálculo de las necesidades hídricas, la creación de mapas de prescripción de agonado, siembra y estimación de producción o la creación de cuadernos digitales. Además desde la app se puede adquirir dispositivos como sondas, estaciones o sensores para la maquinaria o contratar servicios específicos de vuelo con dron.

En este momento la aplicación esta en entorno web (a la que se puede acceder también desde cualquier móvil), pero sus impulsores tiene previsto desarrollar una próxima versión “nativa” para móvil.

Productores de alfalfa, cereal, viña, hortalizas y frutales, cuyos cultivos se localizan en Aragón, Navarra, La Rioja y Cataluña, que forman parte de la cartera de clientes de esta joven empresa de ejeana, ya han comenzado a utilizar en su trabajo diario la aplicación desarrollada por Paintec y que “incluso antes de ser lanzada oficialmente, la aplicación ya llamó la atención de productores internacionales”. Por eso, aunque el objetivo de estos emprendedores es consolidarse y expandirse en el mercado nacional, no pierden de vista a Latinoamérica, “un mercado muy interesante sobre todo por volumen”.