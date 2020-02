Comprar una vivienda para alquilar, ¿dónde tiene una mayor rentabilidad?

“La vivienda es un buen elemento de inversión. Los tipos de interés, por el momento, están bajos y el dinero no rinde nada, por eso es muy recomendable comprar a un precio razonable y más cuando la demanda de alquiler es alta”, explica Fernando Baena, presidente del Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Aragón. “Sobre todo, es una muy buena opción en la ciudad de Zaragoza, donde la vivienda está a un precio razonable, no como en otras capitales españolas, y las peticiones de alquileres se multiplican”. Por eso no es de extrañar, en palabras de Baena, que “haya incluso quien se puede endeudar un poquito para comprar una vivienda a modo de inversión”.

A la misma conclusión llega el informe de ‘Tendencias del Sector Inmobiliario’, publicado por Sociedad de Tasación, que, por primera vez, incluye el estudio ‘Build to Rent’, realizado por Urban Data Analytics, y que identifica a Madrid y Zaragoza como las provincias más apropiadas para realizar una inversión destinada al alquiler. De hecho, explica que estos son los lugares donde se presenta el menor riesgo de inversión a la hora de construir una promoción para alquilarla. Mientras que señala a Teruel y a Asturias como las que presentan un mayor riesgo inmobiliario.

Y no es por su baja rentabilidad, pues la provincia turolense, según este informe, tiene una rentabilidad bruta en alquiler (relación entre el precio de compra y de alquiler) del 7,3%, superior a la de Zaragoza y Huesca, con un 6,8% y un 6,3%, respectivamente, sino porque, según detallan, “antes de realizar una inversión conviene tener presente el riesgo inmobiliario que se establece, teniendo en cuenta la actividad del alquiler”.

“Zaragoza y Huesca tienen mayor población flotante”, explica Baena, lo que las presenta como dos ciudades con mercados más activos. Zaragoza, según el informe, se presenta como una muy buena opción, no solo porque mantiene una alta rentabilidad del alquiler sino porque tiene un riesgo muy bajo a la hora de invertir.

“En el caso de Huesca, esta se presenta como una ciudad perfecta para invertir en una vivienda para alquilar, pues hace falta vivienda para alquilar claramente”, detalla. La llegada inminente de los 700 militares al cuartel Sancho Ramírez, junto al desembarco de Amazon en el Parque Tecnológico Walqa provoca que desde Coapi consideren que “esta ciudad está necesitada de vivienda destinada al alquiler”.

En qué zona se recomienda comprar para alquilar

En Aragón, el reciente análisis ‘La rentabilidad en España en el año 2019’, elaborado a partir de los precios de la vivienda en venta y alquiler del mes de diciembre del Índice Inmobiliario Fotocasa, destaca a Delicias como una de las zonas con mayor rentabilidad. Y es que, según este portal, la rentabilidad de esta zona ha pasado de ser del 5,5% en 2014 al 7,1% en 2019.

De hecho, es el mismo distrito el que se recomendaba en un informe anterior de ‘Tendencias del Sector Inmobiliario’. Concretamente, se especificaba que con un inmueble de alrededor de 55 metros cuadrados se podría alcanzar una rentabilidad bruta del 8% al alquilarlo.