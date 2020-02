Olona coincide con Planas en que "fuera de la PAC no ha soluciones para el campo"

Desde que el pasado 3 de febrero, el ministro de Agricultura decidiera crear la Mesa de Diálogo Agrario para dar respuesta a las movilizaciones de los agricultores por todo el país, Luis Planas no ha dejado de reunirse con los distintos agentes del sector agroalimentario. Este miércoles ha sido el turno de los consejeros autonómicos del ramo, convocados a una reunión extraordinaria en el Ministerio para intercambiar puntos de vista sobre los problemas por los que protesta en la calle el sector agrario.

El titular de Agricultura del Gobierno aragonés, Joaquín Olona, ha salido satisfecho de la reunión y destacando que comparte la estrategia diseñada por el Ministerio para dar respuesta a la crisis del campo. Como había señalado Planas al término del encuentro, Olona ha querido dejar claro también que "las quejas y las protestas de los agricultores están totalmente justificadas y además hay que reconocer que han conseguido trasladar a la opinión pública el problema agrario".

Para el consejero la situación que atraviesa el sector primario es "complicada" y por lo tanto "es necesario dar respuestas urgentes". Una urgencia que, sin embargo, no significa, en palabras de Olona, que las soluciones vayan a ser "inmediatas" y mucho menos "milagrosas", dijo.

Porque para Olona, como para el ministro de Agricultura, el remedio a los males de la rentabilidad del campo se encuentra en la Política Agraria Común. "He escuchado y recibido con mucho agrado la propuesta del ministro de incluir la PAC entre los puntos principales de la estrategia", ha insistido el consejero aragonés, que ha advertido que "hay que convencerse de verdad de que fuera de la PAC no tenemos soluciones".

Olona ha explicado que coincide con Planas en que la política comunitaria es la herramienta en la que se encuentran los instrumentos políticos y presupuestarios para hacer frente a las causas –fragmentación de la oferta, insuficiente estructura comercial, dimensión de las explotaciones, cuestiones de calidad...– y las consecuencias –insuficiencia de la renta– de la crisis de precios que vive el sector.

Insuficiente valor

Por eso su apuesta es "afrontar con más urgencia si cabe, con más ambición si cabe", una reforma de la política agraria comunitaria que decidida "de una vez" como se afronta el reparto de los fondos dejando atrás los derechos históricos y poniendo en el centro a la explotación familiar, ha detallado el consejero.

A pesar de su confianza en la PAC, Olona ha reconocido que "hay otras cosas que se pueden y se deben hacer, claro que sí". Y aunque ha defendido que hay que mejorar la ley de la cadena alimentaria, ha asegurado no cuestionar la existencia de desequilibrios y reconoció que en ella el agricultor es el eslabón más débil, ha advertido que no se pueden generar expectativas de que con esta medida se va a conseguir ese valor añadido que ahora no reciben los agricultores. Y es que, en su opinión, el problema de la cadena alimentaria es más un problema de insuficiencia de valor que de distribución de valor. "No se puede distribuir lo que no se genera", ha puntualizó.

Como ha señalado reiteradamente el ministro y como también ha destacado Olona en numerosas ocasiones, el consejero ha vuelto a recordar, tras la reunión en el Ministerio, que "es fundamental que entendamos que los precios no se pueden regular y decir otra cosa solo es generar expectativas que no conducen más que a la frustración". Eso no significa, matizó, que no pueda hacerse nada para evitar la situación actual. Y señaló a los propios productores y a la necesidad de concentrar oferta, mejorar las estructuras de comercialización o dimensionar las cooperativas.