El ERE de Ibercaja afectará a 550 empleados y cerrará 160 oficinas

La dirección de Ibercaja ha comunicado hoy al comité de empresa de la entidad su decisión de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 550 trabajadores e incluirá el cierre de 160 oficinas. En la primera reunión para hablar del ajuste, el banco ha justificado el ERE ante los representantes de los sindicatos por razones económicas, productivas y organizativas, según han informado fuentes sindicales. La dirección ha insistido en el encuentro que intentará que la mayor parte de las salidas se produzca con voluntariedad.

El banco no ha presentado ante los representantes de los trabajadores ninguna memoria sobre su situación actual, pero prevé hacerlo en la próxima reunión, señalada para el próximo lunes 17 por la mañana. "Mientras no tengamos ese informe técnico no haremos ninguna valoración", ha señalado al respecto Miguel Ángel Villalba, secretario general de la sección sindical de CC. OO., el primer sindicato del comité de empresa.

Villalba ha visto en el primer encuentro "buena disposición" por parte de la dirección de Ibercaja para llegar a un acuerdo positivo. El tono, ha precisado, ha sido más correcto y con una muestra de mejor voluntad que las mostradas en la negociación del anterior ERE, que se cerró en mayo de 2017.

En ese expediente salieron un total de 592 empleados del banco, de los cuales 578 lo hicieron voluntariamente gracias a los incentivos ofrecidos por la entidad. Entre los sindicatos se espera que las condiciones de este nuevo expediente puedan ser parecidas. Entonces, los trabajadores de 58 y 59 años se fueron con el 80% del salario neto anual más una prima.