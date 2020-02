Isabela Pérez: «Cada empleo directo de Coca-Cola en Aragón crea otros 21 indirectos»

Es usted vicepresidenta legal de estrategia comercial y funcionamiento corporativo de Coca-Cola European Partners. ¿Qué supone exactamente el cargo?

Cuando en 2016 se produce el nacimiento de Coca-Cola European Partners (CCEP) yo representaba a los accionistas españoles y era la directora legal y la secretaria del consejo de España y Portugal y comencé a tener ciertas responsabilidades a nivel europeo.Han pasado tres años y la compañía ha querido que me dedique más a toda la dirección legal de negocio en Europa, tanto en la parte comercial como en los retos de la agenda digital, que tienen un impacto legal importante y también a la agenda de sostenibilidad de la compañía, donde hay desafíos regulatorios muy importantes. Han pedido a una zaragozana que salte a esta responsabilidad y como no sé decir que no ahí estoy desde la semana pasada.

Está usted muy comprometida con el impulso del liderazgo de las mujeres en la empresa. De hecho su compañía tiene un plan para conseguir que en 2025 el 40% de la cúpula de la multinacional esté ocupada por mujeres. ¿Van por buen camino?

El plan está y la gente con talento dedicada a eso está, pero es cierto que es difícil en una compañía como la nuestra en la que todo el mundo quiere trabajar y hay poca rotación y además la elección de personal se hace por méritos, pero vamos avanzando, tanto favoreciendo las promociones internas como gracias al plan de ‘mentoring’ que tenemos en marcha.

Ahora que tanto se habla de digitalización, ¿cómo afronta Coca-Cola este reto?

La digitalización es una disrupción impresionante, incluso para el modelo de negocio, aunque eso no nos ha sucedido a nosotros porque estamos muy cerca del cliente. Es cierto que la digitalizació ha modificado completamente la forma en cómo nos comunicamos con los empleados, con los clientes, con el modo en que recibes la información y supone también un riesgo brutal en temas de reputación corporativa y de la utilización de los datos. Nosotros tenemos una especie de incubadora que invierte en empresas de desarrollos tecnológicos que impactan en nuestro sector, pero no de lo que va a impactar al año que viene o al siguiente sino lo que puede ser disruptivo dentro de diez años, cuando puede que no tengamos acceso a todas las ciudades con vehículos de combustión o se utilicen coches autónomos o todo esté desintermediado, no sé. Pero una de las cosas maravillosas que ha traído la digitalización a los departamentos legales es el cambio total en el modo de comunicarnos, lo que aporta una mayor flexibilidad a los equipos y eso ha facilitado el trabajo de asesoramiento.

Están por todo el mundo. ¿Las diferentes normativas le dan muchos quebraderos de cabeza?

El mayor quebradero de cabeza es el entorno regulatorio. Hay una sobrerregulación. Vivimos una época bastante polarizada con lo que hay problemas que hay que afrontar como la sostenibiliad y el medio ambiente pero también la sobrerregulación. Solo en España tenemos las normativas del Gobierno central, de las comunidades autónomas e incluso de algunas grandes ciudades con capacidad normativa en temas que nos afectan. Así, intentar hacer un plan en el que puedas identificar los riesgos, mitigar la reacción ante los mismos y estar preparado para cuando la normativa entre en vigor es terrible. Es un reto que tenemos.

Su compañía tiene previsto eliminar el 2025 las anillas que sujetan las latas. ¿Hay también fecha para dejar de ver la Coca-Cola en botella de plástico?

Lo primero que tenemos que hacer es atender a la regulación de la Unión Europea que ya ha puesto unos plazos, más que para la eliminación que nadie habla de eliminación, para la reutilización de ese material. Pero incluso hemos ido más allá de la normativa europea y nos hemos autocomprometido, que es lo que tienen que hacer las compañías, tanto en términos de plazo como en términos de límites. Así, nos comprometemos a recoger en 2025 el 100% de los envases que ponemos en el mercado, cuando la normativa obliga en principio al 90%, con lo cual ¡bastante valientes somos!

¿Qué importancia tiene Aragón en CCEP y cuál es el impacto de la empresa en la Comunidad?

Aragón siempre ha sido importante para nosotros, es además un buen mercado y en muchas ocasiones ha sido el primer lugar en el que hemos lanzado campañas destacadas para nosotros. Coca Cola Iberian Partner, que cuenta con dos manantiales en la Comunidad, Vilas del Turbón, en Huesca, y Aguas del Maestrazgo, en Teruel, que producen en conjunto alrededor de 90 millones de litros de agua, es un motor para el desarrollo económico de Aragón. Su contribución total a la economía aragonesa es de 162 millones de euros (0,5% del PIB) y según el ‘Estudio de Impacto Socioeconómico de las actividades de Coca-Cola’ sus actividades benefician a amplios sectores de la sociedad aragonesa.

¿Y en términos de empleo?

La compañía emplea alrededor de 100 personas en Aragón, cifra a la que habría que sumar un impacto indirecto de otros 2.200 personas (a través de su red de proveedores, distribuidores, así como de comercios y establecimientos del canal Horeca). Por lo tanto, su impacto laboral total en la región se estima en 2.300 empleos. Eso significa que cada puesto de trabajo directo en Coca-Cola genera otros 21 empleos indirectos en la economía regional. Pero hay que destacar también que la multinacional aporta valor añadido a comunidades locales en la región mediante el patrocinio de cerca de 300 eventos de carácter deportivo, cultural, musical, medioambiental y solidario.

Una multinacional como CCEP siempre estará valorando nuevos proyectos. ¿Alguno de ellos podría poner el foco en Aragón, en su situación estratégica y sus posibilidades logísticas?

Coca-Cola es una empresa que siempre está invirtiendo y podría ser que pensara en Aragón, sí. Habrá que pensarlo.

¿Por dónde va el futuro de Coca-Cola?

Tenemos la estrategia de seguir creciendo, pero también el compromiso de crear valor no solo para el accionista sino para todos los grupos de interés con los que tratamos, en las comunidades en las que operamos, a los empleados, a los clientes o en el medio ambiente, porque realmente creemos que el mundo ahora exige que las compañías se dediquen a crear valor para todos.

"Aragón es una Comunidad muy de Coca-Cola"

Isabela Pérez es zaragozana, aunque reside en Barcelona, está casada y tiene tres hijas. Abogada del Estado, su currículum esta cuajado de puestos de responsabilidad y reconocimientos profesionales antes y después de que se incorporará al ‘mundo’ Coca-Cola el 1 de junio de 2013. Asegura con humildad que llegar a las más altas responsabilidades de una empresa exige mucho esfuerzo y también algunas renuncias. «La vida es elección», señala, para explicar a renglón seguido: «Todo lo que vas dejando atrás tiene sentido cuando lo conseguido te enriquece tanto a nivel profesional como personal».

Habla con cierta satisfacción de la contribución de Aragón a la compañía y repite con orgullo que «esta es una Comunidad muy de Coca-Cola». Y saca pecho de iniciativas pioneras realizadas por Coca-Cola en la región, como el ‘Proyecto plantando Agua’, desarrollado en colaboración con el Gobierno de Aragón y Ecodes, que ha permitido reforestar 74 hectáreas en la zona arrasada por un incendio en las Cuencas Mineras y recuperar 1.573 millones de litros de agua.