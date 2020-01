CEOE Aragón ve en la subida del salario mínimo una amenaza a la creación de empleo

Aragón podría haber creado al menos 1.333 empleos el pasado año (casi 4 al día) si no se hubiese producido la primera subida del salario mínimo interprofesional. Es la valoración en cifras de la medida que hizo ayer Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón. «Con la segunda subida, es un 29% más lo que el empresario ha de asumir» y eso supone, dijo, con los ajustados márgenes que tiene que o no pueda contratar o ante la posibilidad de asumir dicho incremento tenga que despedir. A su juicio, los 950 euros pactados por el Gobierno y los agentes sociales ponen en riesgo la generación de puestos de trabajo y la propia competitividad de las empresas especialmente del ámbito agrícola, de la dependencia, limpieza, empleo doméstico o pequeño comercio.

Una mayor economía sumergida -el 27% en España- y un efecto arrastre para todos aquellos trabajadores que cobran en la actualidad por debajo del salario mínimo son otros de los efectos adversos que denunció Mur, que se mostró muy preocupado por las medidas que están tomando el Gobierno y que en un momento de desaceleración económica -con previsiones que apuntan a una bajada del crecimiento del 1,6% frente al 2,1%- pueden provocar mayor desempleo, paralización de las inversiones y, al final, de la actividad económica.

«No cabe duda de que esta subida puede influir en la creación de empleo y también puede invitar a la economía sumergida salvo que el Gobierno tome medidas apoyando más a los sectores como la agricultura o el servicio doméstico o de limpieza, en los que hay más problema para repercutir esta subida», señaló por su parte Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón. «Es de justicia que haya un salario mínimo digno a todos los niveles, pero no puede ser el mismo en el sector Metal que en el agrario». No obstante, valoró que «la subida haya sido por acuerdo y no a golpe de decreto», aunque advirtió de que habrá que estar muy atentos a las consecuencias.

Desde los sindicatos, Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, consideró muy positivo «dignificar el salario mínimo en España y compensar a quienes más están pagando la crisis», si bien «ese 29% de subida aún queda lejos de ese 60% que marca la Carta Social Europea».

Calculando que en Aragón pueden ser entre 25.000 y 30.000 los beneficiarios de esta medida, rechazó el impacto que pueda tener en creación de empleo: «Ya se dijo con la anterior subida, del 22%, que se destruiría empleo y es verdad que se ha creado menos, pero por razones como la desaceleración económica, que nada tienen que ver con la subida del salario mínimo». Respecto a que pueda favorecer un repunte de la economía sumergida, Alastuey replicó a los empresarios que «eso es lo que tendrían que combatir y no la subida salarial». Eso sí, pidió, al igual que lo hizo CEOE Aragón, a la Administración revisar el precio de las contratas y adecuarlas a esta subida del salario, para no crearles dificultades a las empresas a la hora de pujar en concursos públicos y que casi tengan que incurrir en pérdidas para ganarlos.

Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón, valoró positivamente la medida. «El salario mínimo estuvo diez años congelado en 600 euros que no permiten una vida digna. Así que nos parece bien esta subida acordada que no es ni la que queríamos nosotros ni los empresarios». Dicho esto, añadió, «no podemos cerrar los ojos a sectores como la limpieza, el empleo doméstico, que están rozando la economía sumergida, en los que «habrá que estar vigilantes para que la ley se cumpla». Otra cosa es la interpretación en la aplicación de la misma, recordó. «En el sector agrario sigue habiendo disparidad de criterio en la interpretación que hacen los empresarios a la hora de dividir por horas la jornada de trabajo que marca el convenio y la que hacemos CC. OO. y UGT».