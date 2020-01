Los agricultores critican a la Delegación del Gobierno por las trabas a la movilización agraria del 28 de enero en Zaragoza

Apenas tres días antes de la celebración de la movilización prevista para el martes 28 de enero para denunciar la complicada situación que atraviesa el sector, la Delegación del Gobierno en Aragón ha comunicado a las organizaciones agrarias convocantes (UAGA, Asaja, UPA y Araga) que no cuentan con la autorización pertinente para realizar la concentración en la rotonda que da acceso a la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Como argumento, la delegada del Gobierno, Carmen Sánchez, aduce "motivos de seguridad", lo que ha irritado todavía más a los sindicalistas. “Nos sentimos incluso ofendidos”, ha señalado José María Alcubierre, secretario general de UAGA.

El emplazamiento que propone la Delegación del Gobierno es el parking de Plaza Imperial, con el que no están de acuerdo en absoluto los representantes del sector que han insistido en que “no queremos perjudicar a nadie y menos a los ciudadanos que van a trabajar”, pero han insistido en que tienen todo el derecho a llevar sus protestas a aquellos lugares en las que sean visibles. “¿ A qué nos mandan allí, a comprar?. Nos quieren meter en un corralito, para que nuestra protesta no tenga repercusión. Para eso, lo mismo nos da juntarnos en un campo de Almudévar y hacemos allí una movilización que no servirá para nada”, ha destacado el secretario general de UPA en Aragón, José Manuel Roche, para quien “para eso, mejor nos quedamos en casa”.

Los convocantes no dan por perdida la batalla y están dispuestos a luchar hasta el último momento para conseguir la autorización perceptiva para concentrarse donde estaba previsto. Para ello, mantendrán las reuniones y conversaciones que sean necesarias o buscarán “alternativas” para que su voz sea escuchada. “No tiene sentido movilizar a miles de agricultores para concentrarnos con los brazos cruzados y rodeados de policías donde nadie va a escuchar nuestras reivindicaciones”, han coincidido en señalar los sindicalistas.

"Hartos"

Y es que los agricultores y ganaderos “están calientes” y quieren denunciar en las calles la difícil situación que atraviesan las explotaciones familiares, amenazadas por los bajos precios y la “desidia y el desinterés” de las administraciones. La concentración de Zaragoza, que lleva por lema ‘¿Quién te dará de comer mañana?’ no es la única convocada en España. Estas protestas recorrerán, durante los días 28, 29 y 30 de enero, todo el territorio nacional convocadas en unidad de acción por COAG (a la que pertenece UAGA), Asaja y UPA y que serán el punto de partida de un “largo y duro” calendario de movilizaciones, ha advertido el secretario general de Asaja en Aragón, Ángel Samper.

Porque “motivos nos sobran”, ha señalado José María Alcubierre. De hecho, han detallado los representantes de las organizaciones agrarias en un rueda de prensa conjunta celebrada hoy, los agricultores y ganaderos aragoneses están “hartos” de los bajos precios y de unas prácticas abusivas en la cadena alimentaria que están llevando a la ruina y el cierre a las explotaciones familiares, ha destacado Roche.

Los agricultores están “hartos” además de la ingente burocracia que asfixia a trámites y papaleo al profesional agrario y del continuo cambio de reglas del juego que deja “en una situación de inseguridad jurídica al agricultor”, ha criticado el presidente de Araga, Jorge Valero.

Y también están “hartos” de la falta de unas políticas agrarias justas, que pongan en el centro al agricultor que se sube todos los días al tractor y cuida día y noche a sus animales, y que cambie esa situación actual en la que “las grandes (ayudas) PAC se concentran en el Paseo de la Castellana mientras se olvidan de los pueblos”, ha denunciado Alcubierre.

Pero el “hartazgo” es todavía mayor por la falta de sensibilidad de las administraciones y una falta de disponibilidad presupuestaria que demuestra que a pesar “de lo mucho que se les llena la boca a los políticos con la España vaciada y el Aragón vaciado, lo cierto es que lo único que ofrecen son palabras vaciadas”, ha lamentado Samper, que ha recordado que de los 50 o 60 millones que los presupuestos de Aragón tendrían que destinar al Plan de Desarrollo Rural cada año, tan solo se han aportado 25. “Muy bien, muchas gracias”, ha criticado, al tiempo que ha advertido que si por si esto fuera poco “ahora nos quieren robar llevándose el dinero del Desarrollo Rural (actualmente en el Ministerio de Agricultura) a la Vicepresidencia de Transición Ecológica, cuya titular es totalmente insensible a los problemas del medio rural”.