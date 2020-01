Planas asegura que el Ministerio de Agricultura continuará con las actuales competencias

Las dudas sobre la ubicación final de Desarrollo Rural (segundo pilar de la PAC) todavía no se han despejado y entre el sector agrario aún cunde el temor de que terminen alojadas en la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pero este miércoles, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, dio motivos para la esperanza. Aseguró que su cartera "va a continuar con las competencias actuales en el seno de este ministerio", una afirmación que se interpretó como la garantía de que la gestión de las políticas y los fondos para el desarrollo rural estarán, como hasta ahora, en manos de los responsables del Ministerio de Agricultura.

Lo dijo en el Consejo Consultivo de Política Agraria, que reúne a los consejeros del ramo para preparar la reunión de los ministros comunitarios de Agricultura en Bruselas, en el que insistió que el primer pilar de PAC (ayudas directas) y el segundo (que incluye los fondos para realizar las políticas de estructuras del sector agrario) son "indisociables". Para el ministro, esta imposibilidad de separar los dos pilares, es "absolutamente lógica" de cara a la negociación, la planificación y la ejecución de la PAC.

Las explicaciones de Planas fueron acogidas con agrado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona. "Ha sido rotundo y mantiene una posición firme", señaló Olona, que valoró positivamente las palabras del ministro porque reafirman la postura de Aragón de mantener los dos pilares de la PAC en el Ministerio de Agricultura.

Pero la amenaza todavía no ha terminado. Olona reconoció que a pesar de la contundencia de las manifestaciones del ministro, Planas "no ha dicho que esté todo resuelto y cerrado", pero confió en que si hay algún cambio de competencias no será tan drástico como parecía en un principio.

Más información Alarma en el campo por la posible marcha de Desarrollo Rural a Transición Ecológica

En cualquier caso, el consejero recordó que no cuestiona qué ministerio debe tener la competencia, pero insistió que lo que le preocupa es qué se financia con cada política. "La PAC es una política agraria y no debemos confundir su contribución al medio ambiente con detraer fondos de la agricultura para ese fin, puesto que tanto el medio ambiente como el reto demográfico deben tener sus propios fondos", señaló. Y puesto que las ayudas de la PAC a los agricultores se justifican por la necesidad de compensar la insuficiencia de la renta de los agricultores ante, por ejemplo, la volatilidad de los precios del mercado, "estas deben de ser para el sector agrario", defendió Olona.

El Consejo Consultivo puso además de manifiesto la necesidad de acelerar el proceso de negociación política de la PAC para que en enero del 2021 sea presentado en Bruselas el nuevo Plan Estratégico Nacional. Por eso, detalló Olona, es importante definir cuanto antes cuestiones como "qué se entiende por agricultor genuino y qué pasa con los derechos históricos".

En cuanto al llamado Green Deal (Acuerdo Verde), el consejero dejó claro que nadie pone en duda que la PAC debe contribuir a este nuevo de respeto al medio ambiente "pero sin perder financiación", señaló.

Aunque no forman parte de los temas que se tratarán en el consejo de ministros de la UE que se celebra el lunes, Planas trasladó a los consejeros la necesidad de abordar "con urgencia" la reforma de la Ley de la cadena alimentaria para adaptarla a las dificultades que atraviesa el sector por los precios, así como la intención del Ministerio de mejorar presupuestariamente el seguro agrario.