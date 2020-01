La 7ª Feria del Mueble abre sus puertas el martes con 507 expositores y presencia de 57 delegaciones internacionales

Más internacional que nunca y con el mayor escaparate en innovación y diseño de los últimos años. Así ha presentado hoy Manuel Teruel, presidente de Feria de Zaragoza, la séptima edición de la Feria del Mueble que abrirá sus puertas el próximo martes con el doble de expositores, 507 frente a 200 y duplicando también el número de metros cuadrados en superficie ocupada en pabellones. "Tenemos expositores extranjeros de Francia, Polonia, Alemania y Portugal y Suiza. Se ha hecho un gran esfuerzo en promoción y captación del visitante de fuera", ha subrayado. De hecho, habrá presencia de 57 delegaciones de misiones comerciales de Rusia y Emiratos Arabes, entre otras, y están concertadas por ahora 200 entrevistas a través del Enterprise Europe Network, iniciativa de la Comisión Europea, apoyada desde CEOE e ITA Innova que ayuda a las empresas a crecer a escala internacional.

"Estamos muy satisfechos del marchamo internacional logrado en este certamen", ha añadido Teruel. "Se ha convertido después de 12 años, la primera fue en 2008, y siete ediciones, en feria referente del sector". Aún siendo uno de los más castigados por el drástico recorte en inversión en obra pública y el escaso crecimiento en la privada, el certamen se ha mantenido con vigor y junto a la presencia internacional, están las más importantes marcas del mercado nacional. Así, la comunidad valenciana representa el 19,87% de los expositores; Murcia es el segundo con el 19,6% y Cataluña, el tercero con el 13,25%. Por detrás en cuanto a metros cuadrados ocupados se sitúan Andalucía con el 11,68% y Aragón con el 11,35%.

Otro polo de atracción de la Feria del Mueble en Zaragoza, que se celebra la próxima semana es el canal de venta 'contract', el segmento especializado en la compra masiva de muebles y equipamiento para hoteles, palacios de congresos y restaurantes, que no se limita solo a la decoración sino que abarca también desde las cajas fuertes a los secadores de pelo. "Aragón Exterior ha organizado una jornada técnica dedicada al contract', ha recordado Manuel Teruel. "Los premios tanto en categoría profesional como los dirigidos a los estudiantes de la Escuela de Diseño son otro de los atractivos de este certamen que ha evolucionado no solo en el crecimiento de expositores a lo largo de los últimos años sino en tecnología (hay una app que permite fijar citas bilaterales, además de ubicarse en la Feria con información de todos los pabellones y expositores) y también en concepto. "Por ejemplo, todo lo que es mobiliario exterior para terrazas o espacios abiertos de la vivienda ha cobrado un gran impulso mientras que las empresas más especializadas en el mueble clásico de mucha calidad se han volcado hacia la exportación. Asimismo ha ganado un gran protagonismo el diseño frente a lo que es puramente el mueble ya que el modelo tradicional de familias también ha cambiado", ha reflexionado Alberto López, director comercial, que ha participado en la presentación del certamen.

"Antes las ferias eran el escaparate y ahora los escaparates están en el smart phone", ha reconocido por su parte Manuel Teruel. "Al final tienes que ir a la innovación y el talento si quieres diferenciarte" y eso es lo que ha hecho la institución Ferial con la feria del mueble que reune no solo muebles sino tendencias en decoración, propuestas, jornadas técnicas, etc. "Yo antes estudiaba en mi casa en una mesa metálica y de cristal muy incómoda y este año el premio en diseño se lo damos a una estudiante Tatiana López por 'Hygge', una línea de mobiliario de oficina en estructura de acero negro sobre cajones de madera de abedul de fácil montaje y desmontaje", ha indicado.

Por último, el presidente de Feria de Zaragoza ha destacado el buen año que 2020 representa al celebrarse tres grandes certámenes como son el del mueble, el de la maquinaría agrícola FIMA y el de la construcción, Smopyc. "Los tres tendrán un impacto económico mínimo de 700 millones de euros". Nada que envidiar, ha apostillado con ferias como la del Mobile World Congress de Barcelona, que se celebra del 24 al 27 de febrero, y a la que se refirió irónicamente al señalar que si piensan en cambiarla de ubicación "la solución viene por el camino de en medio" en referencia a Zaragoza que está a mitad de camino entre Madrid y la Capital Condal.

La empresas ganadoras del concurso convocado por Feria a raíz del certamen son Toende (Tarragona) por el colchón Ecolife fabricado con tejidos 100% reciclables que se ha llevado el premio FMZ'20 Oro mientras que el de plata ha recaído en la compañía navarra Productos KOL-MASH por su almohada y edredón fabricados a partir del reciclaje de plásticos. El bronce ha sido para la firma toledana Naturalia by Poligón por el colchón Prelude elaborado con materiales ecológicos y sostenibles.

En cuanto a los proyectos mobiliarios innovadoraes, el oro lo ha conseguido la italiana Noctis por su cama Hug en la categoría profesional.