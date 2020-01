La cervecera aragonesa Golden Promise ampliará sus mercados de la mano del grupo Ágora

A partir del próximo 15 de enero, la cervecera artesana Golden Promise Brewing comercializará sus marcas premium –Best Secret Rye IPA y American Dream Red Rye IPA– en mercados de toda España. Y lo hará de la mano de Bebinter, la distribuidora del grupo Ágora, del que también forma parte La Zaragozana, que añade así a su portfolio estas cervezas artesanales con sello aragonés y una larga y fructífera experiencia estadounidense.

Este acuerdo no solo amplía la oferta del grupo Ágora y refuerza su compromiso con esta categoría de productos, como señala su director de distribución, Miguel Angel Sánchez, sino que supone además una apuesta por un cerveza zaragozana "singular y personal y que además se ha desarrollado de una manera muy importante en poco tiempo", destaca.

Pero esta colaboración es, sin duda, "un salto cualitativo importante" para Golden Promise Brewing, ya que permitirá a la firma artesana llegar a mercado a los que ahora estaban limitados por las exigencias y los costes de la logística. Así lo explica Alexander Mabry, fundador de la empresa, que reconoce que hasta ahora les resultaba muy complicado surtir a algunos clientes de fuera de Zaragoza, "lo que ha supuesto tener que decir que ‘no’ muchas veces", detalla.

Mabry, que reconoce que "ahora hay que trabajar mucho", insiste en la tranquilidad que supondrá para la empresa saber que si comienza una relación con un cliente en Málaga, por ejemplo, lo podrá atender sin problemas e incluso lanzarse a abrirse camino en ese mercado.

Más producción

La ampliación de los mercados podría exigir también un aumento de la producción. Pero Golden Promise está preparada para ello. La empresa es lo que se conoce como una cervecera nómada –ellos realizan la receta y disponen de los ingredientes, pero no cuentan con medios de producción– que elabora su producción en Cervezas Villa de Madrid. "Para ello tenemos que producir como mínimo 2.500 litros, pero podríamos elaborar hasta 5.000 litros sin ninguna dificultad", señala Mabry, que asegura que "ójala que lo pueda hacer". Porque un incremento de la producción no solo aumentaría la rentabilidad de la empresa sino que además permitiría una reducción de los costes.

La colaboración del grupo Ágora, productor de Ambar, y de Golden Promise Brewing no terminará con esta acuerdo de distribución. Habrá otros trabajos en conjunto, explica Mabry, que, sin embargo, no concreta en qué sentido porque asegura que "todavía no hay nada cerrado".

Esta microcervecera participa además esta semana en el congreso gastronomico internacional Madrid Fusión, "un buen momento para sacar partido al acuerdo con Ágora", señala su fundador.

Colección de cervezas en lata lanzada recientemente por Golden Promise Golden Promise

Las cervezas de Golden Promise se dirigen esencialmente al mercado español. Pero la microcervecera aragonesa ha traspasado también fronteras con pedidos puntuales y ha llegado, como explica su fundador, hasta Noruega o Argentina, aunque en estos casos la venta supone todo un reto porque "los costes se disparan", señala.

Especial interés ha despertado entre los consumidores internacionales su nueva colección de latas decoradas cada una con una de las obras creadas por el artista Abdul Vas, elegidas entre las que el artista ha creado en las últimas dos décadas. Se llama Abdul Vas Rock IPA y en ellas, de 44 centilitros, aparecen los trabajos de Vas, una gran seguidor del grupo AC/CD que centra casi todo su imaginario en las aves, especialmente en las gallináceas. Las cervezas, que ya se pueden solicitar en la página web https://goldenpromisebrewing.com, aunque los envíos comenzarán a partir del 15 de enero. Tres de los diseños contienen la cerveza Best Secret Rye IPA, ganadora de una medalla de plata en el Barcelona Beer Challenge 2019 y las otras tres contienen la receta American Dream Red Rye IPA, finalista en el Madrid Brew Competition 2019.

"De esta colección hemos tenido ya pedidos de Noruega, Bélgica, Francia, Argentina, Chile, Estados unidos y Japón", señala el fundador de Golden Promise, que matiza que "a estos dos últimos clientes les enviaremos solo latas vacías porque no les puedo enviar alcohol".