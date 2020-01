Ibercaja recomprará 500 millones en deuda subordinada

Ibercaja ha acordado llevar a cabo una oferta de recompra en efectivo de obligaciones subordinadas por 500 millones de euros emitidas por la propia entidad y con fecha de vencimiento en julio de 2025, según ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De este modo, los titulares de las obligaciones podrán enviar ofertas de venta desde este mismo miércoles hasta el próximo 15 de enero a las 17.00 horas.

Un día después, el 16 de enero, Ibercaja anunciará los resultados y su decisión de aceptación. En caso de aceptar las ofertas de venta, comunicará el importe nominal de las obligaciones, el precio de compra y la fecha de liquidación, que está prevista para el próximo 23 de enero.

"Ibercaja adquirirá todas las obligaciones válidamente ofrecidas en virtud de las ofertas de venta que acepte para su recompra", ha indicado el banco a la CNMV.

Así, pagará el 100% del nominal de las obligaciones más los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha prevista de liquidación, mientras que la rentabilidad de compra será del 0%.

La entidad ha explicado que esta operación se lleva a cabo para gestionar "eficientemente" su capital de Nivel 2, mejorar su perfil de deuda y optimizar sus gastos de intereses futuros.

Nueva emisión aún condicionada

Con el fin de alcanzar estos objetivos, Ibercaja también ha comunicado su intención de llevar a cabo una nueva emisión de obligaciones subordinadas en euros con un tipo de interés fijo revisable y dirigida a inversores cualificados.

En este sentido, el inversor que haya presentado o indicado su firme intención de presentar ofertas de venta de obligaciones en la operación de recompra, tendría prioridad en caso de que solicite la compra de obligaciones si finalmente se produce la nueva emisión.

No obstante, Ibercaja ha precisado que podrá decidir dar marcha atrás en la nueva emisión si así lo considera, sea cual sea el motivo, por lo que hasta que no esté firmado el contrato de colocación no será oficial.