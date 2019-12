UGT y CC. OO. ven positiva la fusión de PSA con Fiat y que se incluya en el acuerdo que no habrá cierre de plantas

"Es una buena noticia la fusión entre el PSA y Fiat Crysler (FCA). El comité del grupo francés ya le dio el vistobueno y también el del FCA", ha manifestado José Carlos Jimeno, responsable de la sección sindical de UGT en la planta zaragozana de Figueruelas. En cuanto a posibles afecciones que pudiera tener sobre el empleo, ha indicado que "es la primera pregunta que le he trasladado esta mañana por videoconferencia al responsable de Recursos Humanos del grupo francés y su contestación ha sido que no se prevé el cierre de plantas y que, en todo caso, lo que se buscan son las sinergias con otro fabricante". Por tanto, se ha mostrado confiado en que la fusión no suponga "ningún problema sino una buenísima oportunidad, una vez llegue la autorización definitiva a finales del año que viene y esté en pleno funcionamiento ya en 2021".

"Nos vamos a convertir en la cuarta empresa constructora de coches del mundo y la tercera por valor económico y por rentabilidad", ha subrayado Jimeno, dese UGT Aragón.

Ana Sánchez, secretaria general de Industria de CC. OO. Aragón, ha señalado por su parte que considera "positivo" que el acuerdo de fusión incluya que no va a haber cierre de plantas", si bien ha admitido que habrá que estar pendientes de ver cómo se completa la fusión entre los dos grandes fabricantes ya que hay por delante grandes retos como el de la transición hacia una movilidad sostenible y el mix de modelos en versión eléctrica e híbrida, que han de permitir cumplir con la exigente normativa de emisiones.

"Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad porque la planta de Zaragoza no está mal situada". Es una pieza fundamental del cluster ibérico de PSA, tiene un buen posicionamiento, reflexiona Ana Sánchez, y más allá de conflictos sindicales lógicos que puedan surgir, a la representación de trabajadores del grupo francés, se sumará la de los empleados de FIAT.

También desde el Cluster de la Automoción de Aragón, su director gerente, David Romeral, ha insistido en la idea de que se trata de dos empresas complementarias en tecnología y plantas y por lo tanto, habrá que aprovechar las sinergias entre ambas. Más que de ajustar estructuras, ha indicado, que la fusión entre grandes fabricantes responde hoy una necesidad mayor que nunca dadas las inversiones tan importantes que hay que hacer para adaptar a las plantas a los retos de la movilidad sostenible.