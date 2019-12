Una empresa premia a sus trabajadores con un bonus de 9 millones de euros

Los 198 empleados de la inmobiliaria estadounidense St. John Properties han recibido un regalo de Navidad por adelantado. Durante la fiesta de Navidad de la empresa, n la fiesta de Navidad, el consejero delegado Edward St. John anunció que repartiría un bonus de 9 millones de euros entre sus trabajadores, lo que supone que cada uno percibirá al menos 45.000 euros.

Los trabajadores no daban crédito y muchos de ellos lloraron de alegría.

"Quería celebrar los buenos resultados y hacerlo significativo para la gente que realmente lo hizo posible. Yo dirijo el barco pero ellos son los que lo hacen avanzar", explicó el CEO.St John.

"Todavía no me lo puedo creer. Lo que pasó esta noche es mágico. Estamos muy agradecidos", señalaron dos empleados en declaraciones recogidas por 'The New York Post'.