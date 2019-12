Pilar Molinero: "Lo único nuevo en el IAF es la focalización en las cuencas mineras"

¿Sigue siendo el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) nuestro gran periscopio empresarial?

El IAF lo que es un instrumento de apoyo a las empresas del Gobierno de Aragón. Quizás en sus inicios lo que intentaba era ver cuáles eran las necesidades de las empresas, pero ahora eso está lanzado y está trabajando en cuatro áreas. Una de emprendedores, otra para las empresas que ya están funcionando y deben mejorar su competitividad, el área de promoción que busca empresas que puedan venir a Aragón y les procura ayuda y financiación, y luego otra área que es en realidad doble, que lleva infraestructuras e I+D+i.

En su comparecencia en las Cortes se destacó mucho que será prioridad para el IAF trabajar en las ayudas a las cuencas mineras. ¿Cuánto va a representar eso?

Un buen paquete de las ayudas del Miner y del Fite, del plan de Teruel, las gestionamos en el IAF. En el caso de las del Miner está claro y en las del Fite lo que se ha hecho es priorizar a aquellas actuaciones y empresas que se ubiquen en municipios mineros. Así que dos terceras partes de las ayudas que acabamos de conceder han ido a estos municipios muy mineros. En las Cortes comenté que solamente las ayudas de implantación de empresas, las de este año, van a suponer más de 260 puestos de trabajo, en tratar de reconvertir el empleo minero en otro tipo de empleo y, sobre todo, tratar de fijar población.

¿No se llega tarde a estas ayudas? ¿No nos ha pillado el tren en el tema de Andorra?

Bueno, un día u otro tenía que ser. En el plan Miner se lleva trabajando desde hace más de una década. No creo que se empezara tarde, lo que pasa es que es normal, dramático, cuando al final una actividad termina cerrando, sobre todo en una zona donde la localización de empresas es complicada. Las empresas buscan lugares donde tengan la mayor parte de servicios e infraestructuras, si pueden tener puertos y aeropuertos mucho mejor, incluso universidad o centros de formación para sus empleados. Claro, Andorra está ahí y es dramático para los municipios de la zona ver cómo han ido cerrando poco a poco todas las minas y no hay tantos empleos. No creo que se haya llegado tarde, pero es comprensible ese desánimo.

En la anterior legislatura el IAF hizo especial hincapié en que más empresas tengan el sello RSA a la responsabilidad social. ¿Seguirá usted en esa línea?

Sin duda. La próxima semana entregamos los sellos a 748 entidades de todo Aragón que o bien han renovado el sello o bien lo han hecho nuevo este año. Como sabe, en septiembre se firmó el pacto de la agenda 2030 y los ODS, lo que insistiremos es que esas 748 entidades se alineen con los ODS para 2030 y continuaremos con el programa. Por la crisis económica hay jóvenes que ven al sector empresarial como el depredador de los recursos y del medio ambiente. Hay que cambiar esa imagen y las empresas tienen que ver cómo su actividad es sostenible y es compatible, ver qué impactos genera, que no todo son negativos, hay que tratar de minimizar estos y comunicarlo a la sociedad.

¿Se notará que la gestión del IAF ha pasado del PSOE al PAR?

No creo, porque están en el mismo Gobierno, los dos partidos están alineados ahora mismo. Ha cambiado el director gerente pero el equipo de trabajo es el mismo. Lo único que imprimo de nuevo es el tema de focalizarnos a las cuencas mineras, que es un objetivo no del PAR, sino del Gobierno. Lo mismo ocurre con lo de alinearnos con los ODS: es un objetivo del Gobierno, de hecho lo presentaron el presidente y el vicepresidente.

Usted llega a este puesto por nombramiento del PAR, pero es independiente. ¿Se identifica más con el partido o con la persona que lo nombró, Arturo Aliaga?

Con la persona. Yo en mi área profesional he trabajado con todos los partidos. Efectivamente, en el equipo que ha formado Arturo Aliaga lo verás, hay una parte técnica, las direcciones generales de Industria, de Energía y yo misma, y luego están las políticas, que son las de los otros directores generales, y se ha intentado hacer un guiño a las tres provincias, Zaragoza, Huesca y Teruel. Aliaga, que tiene un perfil técnico, ha formado su equipo de trabajo.

Hoy tiene más perfil político.

Tiene razón, digamos mejor que tiene una dualidad política y técnica, una mitad de cada una, y eso es lo que refleja en su equipo.

¿Cuáles diría que son los grandes retos del IAF para la legislatura?

Los programas nuevos que estamos lanzando son los de digitalización, focalizar las ayudas, buscar alternativas empresariales a las cuencas mineras sin dejar de lado los otros programas, por ejemplo, de emprendimiento, que también trabajamos con otros viveros de empresas, y luego los ODS. Estamos analizando también a lo mejor una línea de trabajo de economía circular, no tengo claro si será una línea de trabajo de empresas o lo haremos transversal con el resto de los programas.

¿Qué quieren hacer en digitalización?

Lo que hacemos ahí son programas de acompañamiento, no concedemos ayudas a menos que el Gobierno nos las delegue. Ayudamos a las empresas a implantar sus herramientas digitales, redes sociales, páginas web, etc.