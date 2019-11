Magapor equipará el laboratorio del mayor centro de inseminación de porcino en China

Magapor, la empresa de Ejea de los Caballeros que se ha convertido en un referente mundial en soluciones para la inseminación artificial del porcino, se afianza en China. La firma familiar impulsada en la localidad cincovillesa por la familia Mena será la encargada de equipar el laboratorio del mayor centro de inseminación artificial de porcino que se va a construir en el país asiático. Unas instalaciones que serán levantadas por Guyue, una empresa cooperativa que está formada por los siete grupos más importantes del país en este sector ganadero en la provincia de Guangdong, entre los que figuran la compañía Wens, Guangdong Guangken Animal Husbandry Group o Haida Group.

Este centro, que se convertirá en el mayor del mundo, integrará una granja con capacidad para 1.000 verracos, que llevará asociado un «gran» laboratorio. Estas serán las instalaciones que Magapor equipará con la última tecnología y que convertirá en el más avanzado del sector, señalaron ayer desde la compañía, que detalló que la llevará hasta este centro de Guangdong toda su experiencia en maquinaria, software e innovadores sistemas de trabajo para la inseminación de los animales.

Magapor no concretó la cuantía a la que asciende este contrato, aunque reconoció que "es importante", si bien destacó que el impacto para la empresa no solo es económico sino también de prestigio y posicionamiento en el inmenso mercado asiático. La adjudicación de este proyecto, al que concurrieron otras empresas que finalmente ganó la firma de Ejea de los Caballeros, está subvencionado por el Ministerio de Agricultura de Guangdong como "una apuesta clara por la tecnificación y la mejora genética del sector porcino en China", detallaron desde Magapor, que insistieron en que se trata de la iniciativa "más importante del sector porcino para esta provincia china".

El primer paso para la puesta en marcha de esta iniciativa se dio ayer en el Biquan Air Hotpring Hotel en Guangdong, donde se realizó la firma del proyecto. Un acto en el que todas las partes explicaron los detalles de la iniciativa y en el que participó Qu Yuan Quan, director veterinario del departamento de asuntos agrícolas y rurales de la provincia Guangdong; Luo Yixin director de la división de ganadería del departamento de asuntos agrícolas y rurales de la provincia Guangdong, el aragonés Jesús Gracia, cónsul general de España en Guangzhou, Aitor Mate, consejero económico y comercial del consulado de España en Guangzhou, Michiel Bierkens, cónsul de Holanda en Guangzhou y Jesús Mena, director general de Magapor, así como Li Jiaqi, presidente del consejo administrativo de Guyue, y Chen Yaosheng, responsable científico del sistema nacional tecnológico de la industria porcina.

Este nuevo centro de inseminación artificial comenzará a construirse próximamente y se prevé que este operativo en apenas un año. Durante ese tiempo y al mismo tiempo que se vayan desarrollando las obras, Magapor irá equipando el laboratorio "para que esté preparado en cuanto termine su construcción", señalaron desde la empresa de Ejea.

Desde 1993

El mercado chino no es secreto para Magapor. La firma zaragozana llegó al gigante asiático en 1993 y fue abriéndose paso hasta que en 2012 decidió establecer allí una delegación. Su presencia no deja de crecer en este país asiático, cuyo sector porcino se he reducido de forma drástica por la peste porcina. El censo se ha reducido de forma importante, destacaron desde Magapor, que explicó que aquellos productores que tienen saneadas sus explotaciones están vendiendo el producto más caro y hay más inversión en I+D. «Y eso también nos abre más oportunidades», señalaron desde la firma ejeana.