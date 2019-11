PSA Zaragoza lleva fabricados 25.000 nuevos Corsas y rozará en 2019 su récord de producción

La plaza de toros vieja de Tarazona, Bien de Interés Cultural, se convirtió este miércoles en escaparate del nuevo Corsa, el modelo del que la planta zaragozana de PSA lleva ya fabricados unos 25.000, a razón de mil diarios, sin alcanzar todavía el tope de la curva de lanzamiento, como explicó este miércoles Juan Antonio Muñoz Codina, director de la planta y del Clúster ibérico de PSA, al grupo de periodistas del motor llegados desde Madrid para probar este vehículo, que tendrá una versión eléctrica a inicios de 2020.

"Más de la mitad de los 5.000 trabajadores de Figueruelas están dedicados al Corsa, un modelo que ha marcado la historia de la factoría ya que de los 14 millones de coches salidos de sus líneas desde 1982, 11 millones han sido Corsas", recordó el directivo, que anunció que al año próximo la planta tendrá su propio taller de ensamblaje de baterías. Por ahora, para las preseries, les están llegando de Vigo los módulos de las baterías procedentes de China. "Se ensamblan en la planta gallega", hermana de la de Zaragoza como la nombra el grupo coloquialmente, pero "a medida que aumente la necesidad y la demanda de Corsas eléctricos, se hará aquí", anticipó.

A los periodistas, que pudieron probar el coche conduciéndolo desde la factoría de Opel hasta la localidad de Tarazona, así como hacer un recorrido por el interior de la planta, Muñoz Codina les explicó que para fabricar este vehículo, un 10% más ligero en peso que las anteriores generaciones, ha habido que introducir la plataforma CMP y hacer una gran transformación que se ha aprovechado para incorporar más procesos y tecnología de la Industria 4.0. Unos cambios en los que se han invertido 250 millones, precisó, apoyados por la ayuda de 4 millones del Gobierno de Aragón.

"Nuestra mayor protección es la competitividad. Si hacemos bien nuestro trabajo no tenemos nada que temer", les respondió a preguntas sobre qué futuro aguarda a los constructores de coches. Y en este sentido, destacó "el altísimo nivel de actividad en la planta zaragozana, que ha crecido a lo largo del ejercicio un 15%, frente a la de Vigo, que ha bajado un 3% por una cuestión circunstancial y el desequilibrio entre las dos líneas de montaje, ya que mientras la línea del Combo y los otros vehículos comerciales estaba a cuatro turnos, la otra no ha empezado a llenarse hasta el reciente lanzamiento del Peugeot 2008". Un modelo que también tendrá su versión eléctrica, al igual que el que lanzará ya el próximo año la planta de PSA en Villaverde (Madrid), también sobre la base de la plataforma CMP. Además de apostar por la electrificación, el ejecutivo del grupo francés subrayó que PSA mantiene 14.000 empleos en España donde está produciendo ya uno de cada tres coches e, con un porcentaje del 32% y, concretamente, Figueruelas, según datos de Anfac, hizo en 2018 el 15,8% del total de coches. Sobre la posible alianza de PSA con Fiat Crysler, aseguró no tener noticias más allá de que hay un interés mutuo por llegar ya a una fusión.

Un coche cada 34 segundos

En cuanto a las expectativas para la planta zaragozana, afirmó que este año cerrará en unos 479.000 coches mientras que para el año que viene, si el mercado acompaña, se batirá el récord de producción alcanzado en 2007 de 485.857coches. "Este año, con el lanzamiento del Corsa vamos a estar ahí, ahí" puntualizó.

Precisamente ayer, la dirección estableció nuevos turnos productivos para los fines de semana de diciembre, la noche del viernes del 13 al 14 y del 27 al 28 en la línea 2, la del Corsa, y para el sábado mañana los días 14, 21 y 28 de ese mes en ambas líneas.

Figueruelas fabrica en la actualidad tres modelos, el C3 Aircross y el Crossland X en la línea 1 y el Corsa en la 2. "La capacidad de producción es de 51 vehículos/hora. Cada 34 segundos sale algún vehículo de una de las dos líneas y el volumen que se puede alcanzar es de 2.200 cada día", remarcó el responsable del Cluster Ibérico de PSA.