Mujeres empresarias denuncian "el riesgo de involución" en lo derechos de la mujer

La directora de Recursos Humanos de Exide Technologies, Ana Solana, ha denunciado esta manaña "el riesgo de involución" que existe en la sociedad española, y en general en el mundo en cuanto a derechos de las mujeres. "Hoy mismo hemos conocido la noticia de otra mujer asesinada en Canarias. Van ya 1.028 desde que se inició en España el registro oficial de víctimas en 2003 hasta hoy y aún así hay representantes de 'determinado partido político que se niegan a aprobar los acuerdos contra la violencia de género", ha criticado. "Hay grupos de presión financiados por quien sea que piensan que el empoderamiento de las mujeres es pecado y están trabajando para frenar el avance de las mujeres", ha dicho.

Es más, dice, esta involución se está viendo ya. Y la directiva ha puesto como ejemplo que desde la creación de Directivas de Aragón el procentaje de mujeres en puestos de dirección "apenas se ha movido". De ser el 20%, ha indicado, se ha pasado al 22%. Hay que contrarrestar, en su opinión, ese movimiento involucionista porque "nos jugamos mucho a la hora de defender que las mujeres sigamos teniendo nuestro espacio en el mundo".

La empresaria, que junto a Clara Arpa y María Jesús Lorente, ha participado esta mañana en el café informativo de la Agencia Efe, patrocinado por Ibercaja, ha puesto el acento en la necesidad de tomar más medidas políticas que apoyen la igualdad, así como en la formación desde colegios e institutos para hacer cambiar los roles y que hombres y mujeres asuman un coprotagonismo en el trabajo doméstico y el cuidado de mayores y niños.

Clara Arpa, consejera delegada de Arpa Equipos Móviles de Campaña, ha advertido también del "retroceso" que se está produciendo en la lucha por la igualdad. "Hoy hay menos chicas jóvenes que hace tres años que se apuntan a carreras técnicas o Stem y eso quiere decir que de aquí a unos años la brecha salarial será todavía mayor que en la actualidad. Y salvo en la sanidad, que está copada por mujeres, en lo que son las nuevas profesiones digitales, que serán las mejor pagadas, van a estar relegadas. "Las chicas cuando vas a los institutos te dicen que no saben si merece la pena hacer tanto esfuerzo en una carrera de estas características y yo me pregunto qué juventud estamos formando", ha señalado.

La abogada María Jesús Lorente, especializada en Derecho Laboral, presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, y responsable de tres compañías que em plean a 180 trabajadores, ha constatado que "cuando ves a muchas mujeres que no quieren promocionar estamos hablando de involución" por la razón de que "no quieren asumir más responsabilidad porque el entorno familiar no las apoya y se sienten sometidas a una especie de chantaje emocional, al tener que asumir el cuidado no solo de hijos o mayores sino también de los suegros". A su juicio, no sirve de nada el cambio de la ley introducido este año para hablar de "corresponsabilidad" cuando "toda la conciliación hasta ahora se ha hecho recaer en las mujeres". "Flaco favor se les hace", ha comentado cuando son mayoritariamente ellas las que se tienen que coger la reducción de jornada en las empresas o el trabajo a tiempo parcial para atender también a la familia.