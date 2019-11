Ramón Tamames: "Todavía hay partidarios de mantener la Leyenda Negra"

La próxima semana presenta en Zaragoza su último libro, que se centra en la figura Hernán Cortés, ¿qué le llevó a elegirlo a él?

Su aventura me pareció extraordinaria y ya desde muy pequeñito leía todo lo que caía en mis manos sobre el conquistador. De hecho, en el examen para pasar del colegio a la universidad, cuando tenía 15 años, precisamente me preguntaron sobre Hernán Cortés y la verdad es que creo que me lo sabía bastante bien.

¿Qué cree que es lo que más sorprenderá al lector?

Me parece que su espíritu aventurero. Él se podría haber quedado muy cómodamente en Cuba, recién conquistada, donde tenía sus tierras, sus plantaciones... Pero ya casi en la cuarentena, se lanza a la gran aventura de México porque era un hombre que tenía altos vuelos, no se conformaba con una vida facilona. Al tener noticias de que había un gran imperio al otro lado del mar, no cesó hasta que se puso en marcha.

En el libro relata la historia de Hernán Cortés y recuerda un momento histórico: el encuentro con Moctezuma...

Se han cumplido 500 años y en España, con un Gobierno de ignorantes, que están siempre a sus negociaciones y no trabajan en el funcionamiento del Estado, no se ha creado ninguna conmemoración oficial. Para el V centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano vino una comisión; en cambio, con Cortés, silencio absoluto. Pedro Sánchez no ha recordado nada de esto cuando es la máxima expansión de España en ultramar y hoy México es el primer país hispanohablante.

Todavía hay ciertas discrepancias por esta cuestión entre México y España. ¿Llegará la reconciliación?

Yo creo que ha llegado. El presidente de México cada día dice una historieta para tapar los grandes problemas del país: crimen organizado, narcotráfico, violencia, desarrollo lento para lo que necesita México... A veces lanza estas historias como un globo sonda para llamar la atención.

Como las declaraciones realizadas recientemente sobre Cortés.

Decir que el primer fraude de México y la primera muestra de corrupción es Hernán Cortés es una solemne simpleza. Lo que hace Cortés es crear un ayuntamiento soberano que le transfiere a él los poderes. Los historiadores mexicanos están todos con Cortés;_pero todavía hay un grupo minoritario de personajes partidarios de mantener la Leyenda Negra y atacar a Cortés.

Su primer libro lo publicó con menos de 30 años. Medio siglo después sigue apostando por la escritura, ¿cuántas obras ha publicado desde entonces?

Creo que esta debe de ser la número 76. He escrito libros de todo tipo, pero el de Cortés me ha llevado un par de años intensos y lo he hecho con mucha dedicación y entusiasmo. Hernán Cortés es un capitán, un gran empresario –él lo financia todo–, un diplomático, porque sabe negociar, un estadista, porque crea un Estado más grande que la propia España y un escritor, tal y como se puede ver en las cartas que le escribe al Rey.

Tras finalizar este libro, ¿cuál es su próxima aventura?

Tengo algunas ideas, pero todavía no puedo avanzar nada. Eso sí, voy a ir a México pronto, seguramente el año que viene. Presentaré el libro, que incluirá un prólogo de Enrique Krauze, un historiador y escritor mexicano. Y espero verme con el presidente de México. Me gustaría realizar un encuentro de historiadores e intelectuales para admirar lo que fue la Nueva España y lo que es el México actual y llegar a un entendimiento como dice Octavio Paz. Si Cortés fuera anglosajón lo tendríamos hasta en la sopa, pero es español y Sánchez colabora con la Leyenda Negra antiespañola.

Empezó como economista, pero también fue político y escritor. ¿Con qué faceta se queda?

Con la de ser humano.