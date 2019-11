Aragón exporta mercancías por más de 318 millones a Estados Unidos

"Estados Unidos es un mercado en el que hay que estar. No te queda otro remedio". ha asegurado hoy Irene Carmen, consejera delegada de DICSA, en una mesa redonda celebrada en la Cámara de Comercio de Zaragoza con motivo del IX Foro Empresarial España-Estados Unidos. En su caso, ha explicado, "llevábamos diez años tratando de vender al mercado americano y por fin tenemos implantación; hace un año "creamos una sociedad en 24 horas y los bancos no nos pusieron ningún problema". Eso sí, ha explicado "tuvimos que convencerles porque es un mercado que se basa en la confianza, pero tienes que estar sí o sí: no te queda otro remedio". En la actualidad representa el 15% de sus ventas.

"Aún sabiendo que te vas a encontrar con muchos obstáculos, la presencia en Estados Unidos es básica", ha coincidido Pedro Pablo Andreu, director general de Fersa Bearings, también participante en la mesa redonda en Cámara. "El mercado norteamericano supone en la actualidad el 20% de nuestros ventas cuando al principio era el 3,5%. Hemos crecido en el mercado del recambio y las ventas alcanzan ya 5 millones de dólares", ha indicado. "Empezamos en 2009 suministrando equipo original a Meritor y otros clientes y ya en 2011 abrimos un almacén externo para suministrarles. En 2018 inauguramos nuestro propio almacén en Toledo (Ohio) y empezamos también a vender recambio y este año estamos suministrando a 42 Estados en 24 horas".

Lo más difícil, ha reconocido Pedro Pablo Andreu, es la contratación de personal. Tienen 3 expatriados, pero el equipo lo integran unas 15 personas. "Allí el coste de un ingeniero nada más salir de la Universidad de Michigan, que es donde acudimos, está entre 70.000 y 80.000 dólares. Son caros y en las entrevistas son superbuenos, pero luego es complicado lograr el grado de implicación que exigimos aquí". En cuanto a la inversión, ha reconocido, que es sobre todo "financiación circulante" la que precisan para mantener stock suficiente y poder atender los pedidos de Daimler o Carterpillar, entre otros. A las empresas que quieran posicionarse en este mercado, les ha recomendado "hacer un buen análisis marco y con determinación y gente capaz de hacerlo, apostar por introducirse en este mercado que, pese a los aranceles, sigue siendo una gran oportunidad para las empresas españolas".

"Implantarnos este año en Vietnam nos ha costado cuatro veces más que en Estados Unidos", ha señalado José Ricardo Castro, director comercial de Prodesa Medio Ambiente. "Entramos con una oficina de ingeniería alqulada. Luego compramos un edificio y tuvimos el apoyo de Cofides, pese a que nuestra implantación al principio fue comercial y ahora tenemos allí una de las plantas de pellets más grandes del mundo Greenwood en Carolina del Sur". Para una compañía que exporta el 99,5% de lo que hace, "Estados Unidos y Canadá suponen el 75%" y el tema arancelario, confía en que no les vaya a afectar.

Aragón exportó en 2018 más de 318 millones de euros, sobre todo textiles, maquinaria, bebidas, bienes de equipo y vehículos. También importó por valor de 132 millones de euros, especialmente combustible y plásticos. "Casi 800 empresas aragonesas vendieron el año pasado sus productos en Estados Unidos, que supone el séptimo país destinatario de nuestras exportaciones", según datos de la Cámara de Comercio de Zaragoza.

España exportó a EE. UU. en 2018 productos por valor de 12.791 millones de euros e importó por valor de 13.151.

Cameron Werker, consejero comercial de la embajada de Estados Unidos en España, ha señalado en Zaragoza que "la principal dificultad para las empresas españolas" a la hora de introducirse en el mercado norteamericano es el "temor": "Al final es un mercado muy grande con muchísimas oportunidades y siempre tendrá hueco para una gran empresa, un gran producto o un gran servicio español. Entonces, independientemente de cual sea la situación arancelaria, ha añadido "siempre se puede sortear con una buena estrategia y estoy convencido de que tiene cabida para toda buena empresa española y las hay muchas. Hay mucho sector como ingeniería o servicios donde hacemos las cosas francamente bien y tenemos ahí un hueco".

Lo que sí es importante, ha recomendado Werker, es "ir allí, hacer un viaje de prospección y tocar el país, hablar con futuros proveedores y clientes y coger el pulso para saber qué es lo más adecuado".

En cuanto a política arancelaria, ha mostrado su confianza, en relación a la guerra comercial entre Estados Unidos y China en qeu se supere: "En un sitio y otro con la negociación acaba por solucionarse e impera el interés común; por tanto, no creo que vaya a ser un problema". Es más, ha dicho, "tiene que ser coyuntural" ya que "en el caso más alarmante, por el tamaño de las economías, están llegando un acuerdo y las aguas vuelven a su cauce", así que, ha añadido, acabará por "imperar el interés general" de en una economía mundial globalizada.