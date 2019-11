Las Fundaciones Hiberus e Ibercaja ponen en marcha #Ticvolución para atajar el déficit de talento digital en Aragón

Hiberus Tecnología tiene actualmente un centenar de ofertas de trabajo sin cubrir y el año pasado incorporó a 400 personas. Son datos que ha dado a conocer este miércoles Sergio López, director de esta compañía tecnológica, integrada en el grupo Henneo, para evidenciar la falta de profesionales TIC que sufre Aragón y toda España y la iniciativa #Ticvolución que han puesto en marcha, de la mano de la Fundación Ibercaja para afrontar el reto de déficit de talento. "Estamos viendo algunos estudios que señalan que de aquí a 2020 se van a necesitar 1.250.000 perfiles digitales y más de 300.000 de ellos en las áreas STEM que engloban ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas", ha dicho Mayte Santos, jefa del desarrollo profesional de la Fundación Ibercaja. Por eso, con la finalidad de impulsar la transformación hacia una sociedad digital inclusiva, han firmado un convenio con la Fundación Hiberus para despertar las vocaciones digitales.

Desarrollar las vocaciones en niños y jóvenes, involucrar a padres y docentes y llegar a pymes y autónomos; en segundo lugar, fomentar la empleabilidad tecnológica con la cualificación de personas a través de más de 44 cursos on line y otros de 160 horas para jóvenes a través de la Junior Academy; y en tercer lugar, impulsar el ecosistema de emprendimiento trabajando muy de cerca con 'start up' en un espacio de 'coworking' son las tres patas de esta iniciativa en la que ambas fundaciones las de Hiberus e Ibercaja han querido sumar fuerzas en esta "misión común", ha destacado Santos.

"Queríamos devolver a la sociedad parte del crecimiento que nos ha dado", ha destacado Sergio López, director general de Hiberus, recordando que aunque hace siete u ocho años que se constituyó esta compañía y unos 15 desde que iniciaron la actividad,, el cambio hacia la era digital ha sido tan rápido que urge poner en marcha iniciativas como esta dada la escasez de perfiles tecnológicos que existen. "Traemos personal de fuera, abrimos centros en Valladolid, Logroño o Valencia para reclutar talento, pero aún así no podemos cubrir nuestras necesidades", ha dicho el directivo. De ahí, ha añadido, que hayamos activado esta "palanca" para acelerar la formación. Se trata de llevar a la gente joven en escuelas e institutos el mensaje de que si hacen carreras tecnológicas van a tener trabajo garantizado y también de reducir el desempleo siendo capaces de formar y reciclar a personas paradas en las TIC. Asimismo para Sergio López sería fundamental "abrir más vías de formación en ingeniería como está sucediendo en otras comunidades", pero mientras tanto "urge preparar a colectivos que no tienen esa formación para hacer bajar la tasa del paro y también integrar a la mujer en el sector". Es fundamental, según el director general de Hiberus, que emplea un 25% de mujeres, porque todos los países saben que el futuro desarrollo lo van a marcan no los recursos naturales sino el talento.

El objetivo, ha destacado Mayte Santos, es llegar a formar unas 600 personas, unas 125 a través de la Junior Academy, y también llegar a todos los docentes a los que se pueda para que se conviertan a su vez en formadores digitales. "#Ticvolución es un programa muy ambicioso", ha reconocido. Sin embargo, "no podemos esperar", ha señalado por su parte Sergio López, director general de Hiberus, una compañía que emplea a mil personas y factura 50 millones de euros. "La formación que vamos a dar es de conocimientos base para conseguir empleabilidad y que se especialicen en tecnologías de programación. Tenemos cien ofertas por cubrir", ha recalcado. "Contratos muy importantes que tenemos, por ejemplo, llevar toda la Agencia de protección intelectual de datos de la UE nos vemos obligados a ejecutarlos desde Aragón, pero también desde Alicante, porque aquí no encontramos bastante personal" u otro con el Ministerio de Fomento, ha explicado, tenemos que desarrollarlo desde Valladolid.

Por último, ha querido destacar que #Ticvolución será "un beneficio para cualquier empresa tecnológica" sobre todo tras el anuncio de que Amazon Web Services va a instalarse en Aragón. "Lo mejor que tiene esta noticia no es el empleo que generará, que también, sino la proyección que va a dar a la comunidad en el resto del mundo porque Amazon, junto con Google, es uno de los grandes".

Mayte Santos ha recordado que todos aquellos que quieran apuntarse a #Ticvolución pueden hacerlo a través de Fundación Ibercaja o Fundación Hiberus. Lo que se pretende, ha concluido Sergio López es reducir la brecha entre empleo no cualificado y cualificado.

La firma del convenio entre ambas fundaciones ha tenido lugar en la sede de Hiberus Tecnología en Paseo Isabel la Católica. Lo han suscrito Íñigo de Yarza, vicepresidente de Henneo y presidente de Hiberus Tecnología, y José Luis Rodrigo, director general de la Fundación de ibercaja. Tras la firma, los medios de comunicación han recorrido algunas de las aulas de formación donde había 25 orientadores preparándose y también el espacio de 'coworking' donde se trabaja muy de cerca con 'start up'.