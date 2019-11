Los tres días de bloqueo en La Junquera han supuesto 15 millones de pérdidas para los transportistas aragoneses

Unos 120.000 vehículos pasan a diario por la frontera catalana de La Junquera y los tres días de bloqueo sufridos a manos del movimiento Tsunami Democratic en Cataluña han supuesto unas pérdidas diarias para el transporte en España de 20 millones de euros, mientras que la afección para Aragón ha sido de 15 millones a lo largo de esta semana. Es la estimación que ha dado hoy Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, en la rueda de presa convocada junto al Consejo Aragonés de Cámaras y Cepynme Aragón para reivindicar que se prioricen inversiones en las infraestructuras carreteras y ferroviarias por el Pirineo Central. "Lo que ha ocurrido esta semana, sufrir comportamientos violentos por parte de este movimiento impidiendo la libre circulación de mercancías y personas, no puede estar pasando a 200 o 300 kilómetros de Aragón. No es propio de un país del siglo XXI", ha dicho. "No puede ser que sin que nadie haga nada echen a perder alimentos perecederos, corten líneas de suministro y los niños no puedan ir al colegio o los abuelos al hospital".

El máximo responsable de la patronal aragonesa ha recalcado que "todos los empresarios vemos con mucha preocupación lo ocurrido en Cataluña esta última semana". El presidente en funciones, Pedro Sánchez, hablaba en su programa electoral de no tolerar nada, pero se ha tolerado todo y se ha dejado al pie de los caballos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos. No nos parece bien que los CDR se dediquen a cortar autopistas y perjudiquen todos los flujos desde España y que el Estado francés actúe y el español no cuando se están conculcando los derechos de todos los españoles". En este sentido, ha pedido actuar con mayor contundencia siendo proporcional. "Se trata de respetar a todos, al margen de los pactos que se puedan alcanzar", ha concluido.