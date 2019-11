La patronal aragonesa, crítica con un pacto de gobierno que «podría frenar el crecimiento» económico

Con una muy seria preocupación viven CEOE y Cepyme Aragón el pacto de gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos que podría, en palabras de sus dirigentes, «poner en riesgo la competitividad de la economía española y frenar el crecimiento». «La bolsa lleva dos días cayendo, los bancos también se han resentido y como desde el futuro gobierno empiecen a lanzar mensajes de más impuestos y más derechos salariales, puede afectar de lleno a la confianza empresarial y frenar las inversiones», advirtió Ricardo Mur, presidente de CEOE en la comunidad, quien aseguró que el pacto para nada «responde a las expectativas de estabilidad que tenía el tejido empresarial».

Este pacto «es lo menos aconsejable en el momento económico delicado que vivimos y del que venimos avisando», manifestó por su parte Aurelio López de Hita, secretario general de Cepyme Aragón. «Este es el pacto de la incertidumbre. No da ningún tipo de seguridad que en 48 horas hayan alcanzado un acuerdo que antes no veían posible. Es una contradicción», dijo, al tiempo que señaló que «han primado los intereses personales» de dos suscriptores a los que López de Hita no les presume « generosidad, ni altura de miras ni patriotismo» para liderar España, por lo que confesó estar seriamente preocupado: «El porvenir no lo veo nada optimista».

Mur se mostró especialmente crítico con un acuerdo de gobierno al que «PSOE y Podemos podían haber llegado ya hace seis meses» y mostró sus dudas -«hasta conocer en detalle qué medidas toman»- de que «puedan seguir construyendo un crecimiento económico basado en reformas». En este sentido, mostró su deseo de que «sean sensatos y responsables y antepongan los intereses económicos a los partididstas». Desde CEOE Aragón, dijo, «pedimos un Gobierno desde la moderación para que no se frenen inversiones ni caiga la contratación».

Frente a la preocupación de la patronal, UGT y CC. OO. aseguraron estar contentos de que por fin, PSOE y Unidas Podemos «hayan escuchado a la mayoría social que ha votado un gobierno progresista». Era «nuestra opción», recordó Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón. «En dos elecciones ha ganado el bloque de izquierdas y lo lógico es que formasen gobierno. Estamos contentos y expectantes para ver cómo se concreta el programa y el equipo», añadió. «Lo que hace falta ahora», según Alastuey, es «que se pongan a gobernar: los resultados electorales les han hecho ver que urgía un pacto para que haya un cambio de políticas y se atiendan los derechos de los trabajadores». En este sentido, apeló a derogar la reforma laboral y dejar atrás los presupuestos del PP.

Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón, indicó que «ya el 28 de abril y ahora en las nuevas elecciones hemos llamado al voto por un gobierno progresista; por tanto, es positivo el pacto alcanzado». Si bien, reconoció, «no había que haber perdido seis meses de tiempo». Abogó por poner en marcha cuanto antes el diálogo social porque «teníamos textos acordados sobre la reforma laboral, pero lo único que se llevó a cabo fue adelantar el subsidio de los 55 años a los 52».