Master D,Laftur-TSB y Colegio Británico, Premios a la Excelencia Empresarial 2019

Sin duda, la gran sorpresa de la noche y la más vitoreada fue la concesión a Master D del premio a la Excelencia Empresarial en la categoría de grandes empresas frente a las otras dos finalistas, Atlas Copco y Alliance Healthcare España. Todo el equipo de este centro de formación -protagonista de un cambio de paradigma y una reorientación que les ha permitido tras la crisis seguir adelante- se levantó literalmente de las butacas para aclamar a Luis Gómez Laguna, el presidente de Master D, visiblemente emocionado porque no se lo esperaba y que brindó el premio a las mujeres. "Son el 80% de todos nuestros colaboradores y por tanto, el 80% de nuestro éxito se debe a ellas", dijo en una velada que llevó por lema ‘Talento para el siglo XXI’.

Un millar de personas asistieron a la XVI edición del Foro de la Excelencia, en el Palacio de Congresos, en la que se llevaron el premio, en la categoría de pymes la empresa de logística Laftur-TSB, mientras que en la de ‘entidades no lucrativas’, el ganador fue el Colegio Británico de Aragón.

"Estoy feliz, muy feliz", dijo el directivo Gómez Laguna, agradeciendo al Gobierno de Aragón y el IAF este reconocimiento: "De lo que más orgulloso me siento es que invertimos mucho tiempo y esfuerzo, porque dinero no había, en cambiar los parámetros de gestión, o lo hacíamos o no teníamos futuro, y en innovar en el trato a las personas". Por eso, animó a los asistentes a la gala, muchos de ellos empresarios, a "querer a nuestra gente" porque en el caso de Master D han sido "equipos autoliderados, dejándoles hacer y dándoles capacidad de decisión" lo que han vuelto a generar beneficios a un negocio que factura 44,5 millones y emplea a 436 trabajadores.

"Somos lo que somos por la implicación de las personas y su sacrificio, que nos han hecho merecedores de estos estándares de excelencia", dijo por su parte Tomás Giménez, gerente de Laftur-TSB, que factura 10 millones. "Ser finalistas del Pilot 2016 fue la inyección de adrenalina necesaria para poner la empresa patas arriba, ponernos a prueba y ahora, viendo el resultado no podemos pedir más", dijo, agradeciendo de nuevo a su equipo de 41 trabajadores (20 conductores a los que llaman ‘embajadores’ en interno) haber sido merecedores del galardón para pymes frente a los finalistas Bestmedic y Asociación Océano Atlántico. "Somos raros por nuestro nivel de compromiso. Compartimos valores, misión y visión", subrayó.

Empresas más participativas

Miguel Cendegui, director del Colegio Británico, agradeció también a todo el equipo este premio a la Excelencia en la categoría de entidades no lucrativas -quedaron finalistas los colegios públicos integrados de Formación Profesional Bajo Aragón y Los Enlaces-, al "permitirme soñar con un proyecto diferente y transgresor que me deja contratar a personas con talento", unos compañeros de los que dijo, "a mis 60 años, hacen posible ir a trabajar con ilusión". Es importante, añadió, que "las organizaciones nos transformemos, que estemos motivados por el desarrollo profesional, pero también por la salud de nuestro equipo y el buen ambiente" ya que "la conciliación, la comunicación personal y la flexibilidad se valora por encima del nivel salarial".

La entrega de los premios tuvo un marcado carácter femenino y la necesidad de que más mujeres escalen a puestos de dirección y de apostar más por el liderazgo femenino la pusieron de manifiesto, antes de la entrega de premios, Susana Fábregas, directora de Desarrollo de Negocio del Club Excelencia en Gestión; María Jesús Lorente, consejera delegada de Bioknostic y presidenta de Arame; Ana Solana, directora Senior de Talento en Exide Tudor y presidenta de Directivas de Aragón; Rosa Menéndez, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y Pilar Torreblanca, directora de la Fundación CESTE.

El vicepresidente del Ejecutivo aragonés, Arturo Aliaga, recordó, por su parte que ya en 2010 con motivo del Foro Pilot, Antonio Garrigues, presidente de Honor del despacho de abogados que lleva su nombre, ya dijo que "teníamos que dar más protagonismo a las mujeres en el mundo de la empresa. Anticipó la tendencia". Destacó además que en los 23 años de estos premios y los 14 del Foro, 1.050 empresas han sido reconocidas en Aragón, donde hay de media más empresas con el Sello de la Excelencia que en el resto de España.

Junto con los Premios de Excelencia Empresarial, hasta 14 empresas recibieron el Sello de Excelencia de Aragón Empresa, de las que el Inaem y Verallia lo obtuvieron en la categoría Oro. Los recogieron la consejera de Economía, Marta Gastón, y el ejecutivo Domingo Franco.