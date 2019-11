La fábrica de Figueruelas se afianza en PSA y surte de piezas a cuatro plantas del grupo

La fábrica de automóviles de Opel España en Figueruelas gana peso en el seno del grupo PSA, al que se integró en agosto de 2017 tras la venta de la marca alemana a la multinacional francesa por parte de General Motors. «No está aún al nivel de eficiencia de la planta de Vigo», reconoció ayer Juan Antonio Muñoz Codina, director de la factoría aragonesa y máximo responsable del Clúster Ibérico de PSA, «pero está más próxima de lo que estaba a principios de año». Esta mejora y la búsqueda de sinergias entre los diferentes centros de PSA ha hecho que la nave de Prensas de la factoría aragonesa se convierta en un referente. Ahí se fabrica desde el pasado mes de agosto, según se informó ayer en la fábrica aragonesa, el piso trasero de las plantas del grupo en Villaverde (Madrid), Mulhouse y Poissy, en Francia, y Trnava (Eslovaquia).

De la apuesta tecnológica realizada en los últimos años en la factoría de Figueruelas para hacer frente, entre otras cosas, al lanzamiento del nuevo Corsa este año y, sobre todo, de su versión eléctrica en los primeros meses de 2020, habló Muñoz Codina en un encuentro con representantes de los medios de comunicación que participaban en la denominada ‘Ruta Citroën’, que incluye un recorrido por las plantas españolas de PSA donde se ensamblan modelos de Citroën. En el caso de Zaragoza, el C3 Aircross.

Más industria 4.0

El director de la planta de Opel España hizo hincapié en el empujón que ha recibido la fábrica para afianzarse en todo lo relacionado con la denominada industria 4.0., con líneas de prensas con descarga automática, visión artificial y más automatización en algunos procesos, la utilización de Big Data, la ayuda visual e inteligente al operario, sistemas de impresión 3D y el estreno de secciones denominadas ‘full-kitting’, donde se preparan los kits de piezas a suministrar antes de que vehículos de guiado automático (AGV) o popularmente llamados ‘cocodrilos’ los repartan facilitando que cada operario reciba el lote que tiene que montar en cada momento sin tener que desplazarse.

Todas estas mejoras están incluidas en el paquete inversor de 250 millones de euros que PSA ha puesto en marcha en la planta de Figueruelas entre 2018 y 2021 (4 millones de ellos cofinanciados por el Gobierno de Aragón) a fin de hacer frente a los nuevos retos marcados en la industria en general y los derivados del lanzamientos del nuevo Corsa y de su versión eléctrica en particular.

Más información Opel ultima los trabajos para adaptar la planta al nuevo Corsa

Por ello Muñoz Codina dijo que el hecho de que la fábrica de Vigo siga siendo más eficiente que la de Zaragoza es una cuestión que «no me inquieta en lo absoluto», dejando entrever que la equiparación total es cuestión de tiempo. «Estamos recorriendo el camino», indicó antes de restar importancia a recientes declaraciones de Carlos Tavares, presidente ejecutivo de PSA, quien señalaba que las plantas de Mangualde (Portugal)y Kenitra (Marruecos) son aún mas competitivas que las españolas. «El coste ahí de la mano de obra es muy inferior, pero nosotros podemos compensar esa desventaja con otros valores, entre ellos una automatización que no se puede materializar en esas factorías y un saber hacer de los empleados que no se consigue en dos días», dijo Muñoz Codina.

Quienes participaron en la parada en Figueruelas de la ‘Ruta Citroën’ pudieron comprobar in situ las nuevas acciones tecnológicas incorporadas a la fábrica de Opel España. Entre ellas destacaban las de las naves de Prensas y de Carrocerías, con la utilización de soldadura láser (en vez de por puntos) para mejorar la calidad percibida de las piezas o la incorporación de visión artificial a las partes móviles de las carrocerías, aunque quizás fueron los ya citados ‘cocodrilos’ los que más llamaron la atención. La nave de Pinturas, asimismo, cuenta también con novedades en visión artificial que se están incorporando ya a la planta de Vigo, sin olvidar todo lo realizado para el nuevo casamiento del motor ya en la nave de Acabado y Montaje Final.

Juan Antonio Muñoz Codina, por otra parte, llamó la atención sobre la apuesta del grupo PSA por el coche eléctrico y destacó en ese sentido que las tres plantas de la compañía en España ensamblarán modelos de este tipo en 2020 (Zaragoza el Corsa, Vigo una versión del Peugeot 2008 y Villaverde de un modelo que no se ha desvelado). El ensamblado de las baterías de esos coches, precisó también, se hará en cada planta. Las baterías proceden de los países que tienen el monopolio mundial, China y Corea del Sur.