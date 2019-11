El plan de viabilidad de Cámara de Zaragoza, en su recta final

Para tener las cuentas saneadas y dejar a cero una deuda de ocho millones, a la Cámara de Comercio de Zaragoza le resta cerrar dos operaciones. Se trata, en primer lugar, de que Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza firmen la operación urbanística ligada a la venta que hizo la institución cameral del centro de formación que tenía en el barrio de Picarral y que ya se produjo. Y en segundo lugar, que se cumpla el compromiso de compra por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza del 3,68% de la Feria de Muestras, un compromiso adquirido el 30 de marzo de 2015. «Si se cumplen esas dos premisas nos quedaríamos sin deuda y saneados», dijo José Miguel Sánchez, director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza.

«El Ejecutivo autonómico nos puso un plan de viabilidad que estamos cumpliendo a rajatabla, pero nos faltan estas dos operaciones en las que están involucradas otras instituciones», recordó. Aunque hace tiempo que Cámara vendió a la empresa Gestión Común por siete millones su centro de formación, de los que le ha ingresado un millón a cuenta, para elevarlo a escritura pública, necesita de un documento que han de firmar Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza sobre los aprovechamientos de ese suelo, precisó Sánchez. «También falta cerrar la venta de la participación del recinto ferial a la DPZ. Tuvimos que vender el 25% y el 21% se lo quedó la DGA y falta el 3,68% mencionado», indicó el director general de Cámara, que confía en que la primera operación quede cerrada ya este año, aunque la segunda pueda tardar algo más. «Ahora seguimos en déficit por los intereses de los préstamos, pero esperamos poder pronto equilibrar la cuenta de ingresos y gastos».

A raíz de la crisis y de la ley de Cámaras que eliminó el cobro de cuotas obligatorias a las empresas, se produjo un fuerte desajuste en las cuentas de estas instituciones que las llevó, como en el caso de la de Zaragoza a tener que ajustar personal –de hecho ahora está a la mitad, son 45 frente al más de centenar de personas que llegaron a ser– y a buscar mecanismos para autofinanciarse.

De un presupuesto en 2009 de 12 millones de euros, Cámara de Zaragoza ha pasado a tener uno de 4,6 millones, un 13,75% más que el del año pasado, que fue de 4, 1 millones. El plan de viabilidad encara ya su última fase, recalcó Sánchez, y si todo sale conforme a lo esperado se podrá recuperar el equilibrio. La manera de lograrlo, además de cerrar las dos operaciones pendientes, dijo el director general de Cámara, es mantener los convenios con el Gobierno de Aragón como el PAED (Programa de Apoyo Empresarial Directo) o el SATI pyme (Servicio de asesoramiento en tecnologías de la información) para pequeña y mediana empresa, además de seguir también con el PICE , el plan de empleo joven que impulsa Cámara de España.

Asimismo, destacó el responsable de la institución cameral, el objetivo es potenciar y hacer crecer el Club Cámara como fórmula de la participación de las empresas a través de sus distintas modalidades. «El objetivo es sumar 330 más a lo largo del próximo año. Ahora tenemos cerca de 600», destacó Sánchez. Otros ejes estratégicos para Cámara son seguir dando apoyo a la internacionalización y a la competitividad empresarial a través de la digitalización –con reciente alianza con la plataforma Zerca–, y la Industria 4.O.

El respaldo y la potenciación de la empresa familiar a través de la Fundación Basilio Paraíso es otro de los objetivos para este ejercicio: «Hace cuatro años que no se dan los premios a las empresas centenarias y nos gustaría recuperarlos», añadió. También, aprovechando la experiencia de Programa de Desarrollo Directivo (PLD) en colaboración con Esade, les gustaría tener un espacio específico dentro de la Cámara para una escuela de negocios especializada en la formación de los ejecutivos.

Cambiar la ley de Cámaras

«Cámara de Zaragoza no puede esperar que vengan las empresas sino ofrecerles cada vez más servicios», destacó Sánchez, que reivindicó que haya una modificación en la ley estatal de cámaras para que se doten económicamente las funciones públicas que prestan como informar de nuevas leyes o realizar una labor consultiva. «Andalucía ya recoge esta dotación presupuestaria y Castilla León también, pero la mayoría de las comunidades no y sería básico que se pagasen estas funciones públicas para dar estabilidad a las Cámaras», destacó Sánchez, ya que, recuerda, no hubo ni siquiera periodo transitorio para que se adaptasen a la supresión de las cuotas obligatorias.