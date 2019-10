El sector de atención a mayores se moviliza para exigir un salario mínimo de 1.000 €

Hay doce categorías del convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes que están todavía por un salario por debajo de los mil euros, sufren una de las jornadas más altas, con 1.792 horas al año, además de tener una ratio de 0,3, es decir un trabajador por cada tres ancianos en una residencia, que hacen que sufran una sobrecarga tremenda en condiciones laborales pésimas. Es lo que han denunciado hoy Angelica Marzo, de UGT, y Delia Lizana, de CC. OO. en una rueda de prensa en la que han llamado al sector a movilizarse para exigir un convenio digno. La primera concentración que hay marcada en el calendario es el próximo jueves ante las sedes de la distintas patronales de España, también en la de Zaragoza, para desbloquear un convenio imprescindible para que quienes atienden a los mayores puedan trabajar en condiciones dignas.

"Llevamos un año negociando y en todo este tiempo no han hecho ni una sola propuesta económica. Lo único que pretenden es perpetuar las nóminas que tienen estas trabajadoras, la mayoría mujeres y muchas a jornada parcial, por debajo de los mil euros, además meterles la plurifuncionalidad, es decir, que además de cuidar a personas dependientes, tengan que dedicarse a poner el lavavajillas y de realizar tareas de limpieza. "Ya sufren muchos transtornos musculo esqueléticos por tener que levantar a mayores y problemas nerviosos porque es un trabajo que requiere de mucha dedicación y sin embargo, no están adecuadamente retribuidas".

Por eso, UGT y CC. OO. han convocado movilizaciones en toda España y no descartan tener que recurrir a la huelga si la negociación del convenio no se desbloquea por parte de la patronal. "La mujeres son la parte invisible de la dependencia. Son ellas, en un 90%, las que trabajan en esto. Son unas 10.000 en Aragón y atienden a 20.000 dependientes", ha recordado Delia Lizana, que ha pedido para estas trabajadores unas condiciones dignas ya que son el cuarto pilar del Estado del Bienestar. "Cuidados a los mayores en el seno de las familias ya no se prodigan sino que la mayoría están en residencias donde el trabajo es lo suficientemente duro para que tenga una retribución adecuada", ha insistido. "No podemos seguir soportando esta miopía intolerable por parte de las empresas, muchas veces participadas por fondos de inversión, que están obteniendo grandes beneficios mientras no pagan ni el Salario Mínimo Interprofesional a sus trabajadoras", ha admitido la sindicalista de CC. OO. "Es el momento de dignificar su trabajo", ha dicho. Desde ambos sindicatos, han pedido a los partidos políticos que no olviden en sus programas, incluir la dignificación de condiciones para estas trabajadoras.