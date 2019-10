Ferran Adrià reconoce que la digitalización "no es la panacea" pero hay que adaptarse

El que fuera considerado mejor cocinero del mundo ha entrado en la cocina de las pymes aragonesas para mostrarles sus secretos aplicados al mundo empresarial. Telefónica Empresas y Ferran Adrià han reunido este jueves a más de 250 pymes aragonesas en una jornada en Zaragoza que forma parte de la gira 'Inicia el cambio con Ferran Adrià', en la que también han colaborado Cisco, Ibercaja, el Instituto Aragonés de Fomento y la Asociación de Empresa Familiar de Aragón.

Adrià ha destacado que "el 50% de las pymes no duran más de cinco años y el 22% no duran más de dos". Unos datos que ha considerado un gran "drama económico" al igual que el paro, pero sobre los que "no hay mucha conciencia". Por ello, trata de aplicar ahora a la empresas la experiencia que adquirió en su restaurante El Bulli "que era una pyme", ha explicado, "pero también en cantidad de proyectos en que he participado, que me pueden aportar algo a nivel práctico". Lleva unos cinco años con Telefónica estudiando la parte teórica, aunque su colaboración forma parte de los programas de colaboración que la operadora lleva a cabo desde 2010 con el creador, uno de los embajadores de la compañía. Adrià apuesta por fomentar la digitalización entre las compañías, aunque ha advertido que antes tienen que ver sus puntos fuertes y débiles. "Primero tienen que saber quiénes son, ver el papel que quieren tomar: copiar, adaptar un modelo de éxito o quieren cambiar el paradigma de su sector", entre otras cuestiones. Ha reconocido que la digitalización "no es la panacea" pero "todas las herramientas digitales hoy en día las tienes que adaptar".

Cómo empezar

Durante la jornada, Federico Tartón, director deTelefónica en Aragón, ha señalado que "nadie duda de que las empresas tienen que iniciar, o más bien culminar, el camino de la transformación digital para poder sobrevivir. El problema es cómo hacerlo cuando no se cuenta con un equipo diversificado y especializado en cada una de las tecnologías necesarias para digitalizar la compañía, como es el caso de las pymes".

Para Ferran Adrià, la gestión, la innovación y transformación digital son los puntos clave sobre los que se asienta el éxito empresarial. En la década de los noventa, Ferrán revolucionó un sector, el gastronómico, que hoy en día representa el 33% del PIB español y da empleo a un 18% de la población activa española, según un reciente estudio de KPMG sobre el impacto de la gastronomía en la economía española.

“Hablamos mucho de transformación digital de forma genérica, como si fuese un mantra, cuando en realidad es un conjunto de herramientas estratégicas que utilizadas con cabeza ayudan a la pyme a mejorar su productividad, eficiencia y competitividad. La tecnología vinculada 100% al negocio es la mejor manera que tiene la pyme hoy en día de mantenerse en el Mercado y crecer”, ha puntualizado Adrià.

“En los últimos años, gracias a la transformación digital, el 70% de las empresas han aumentado sus ingresos y se prevé que, en los próximos dos años, al menos el 41% de los ingresos empresariales en negocios como los comercios, provengan de la parte digital", ha señalado Fernando Asín, Gerente de Marketing y Canales de Telefónica Empresas. Ha apuntado que "vamos hacia una hibridación del mundo físico y digital".

La jornada ha finalizado con un ‘elevator pitch’ en el que cinco empresas regionales (la de automoción Algontec; la logística Operinter; la tecnológica Libelium; la de energías renovables Ingeniería y Aplicaciones Solares IASOL y la Mafia Franchises) han expuesto sus negocios y necesidades.

Más información Ferran Adrià se opone a los dogmas en la vida y en la cocina