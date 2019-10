El campo aragonés se une para protestar en Calatayud por la "desastrosa situación" del sector frutícola

Los representantes del sector agrario en Aragón han recogido el guante que hace unas semanas lanzó la organización agraria UAGA con la convocatoria de una manifestación para denunciar "la crítica situación" que viven las explotaciones de fruta dulce de la Comunidad por "el desplome injustificado de los precios". Y lo han hecho adhiriéndose a la protesta que se realizará el próximo 19 de octubre en Calatayud, una localidad productora que a la falta rentabilidad que sufre todo el sector ha tenido que sumar elevadas pérdidas en la producción por unas adversidades climáticas que han intensificado aún más "la catastrofe".

Esta unidad de acción la han escenificado hoy jueves el secretario general de UAGA, José María Alcubierre; la secretaria provincial de Asaja-Zaragoza, Emilia Guillén; el presidente de Araga, Jorge Valero; el secretario de organización de UPA-Aragón, Enrique Arcéiz, y el máximo responsable de Cooperativas Agroalimentarias, José Victor Nogués, en una rueda de prensa conjunta en la que insistieron en la necesidad de aunar voces para exigir medidas que eviten la agonía que vive el sector de fruta dulce desde la fatídica campaña de 2014 en la que se impuso el veto ruso.

La protesta comenzará a las 10.00 horas en el polígono Mediavega de Calatayud, donde está prevista una concentración de tractores, que abrirá una manifestación que una hora después recorrera las calles de la capital de la comarca Comunidad de Calatayud para desembocar en la plaza del Fuerte, donde los representantes sindicales leerán un manifiesto.

"Nuestras expectativas son muy positivas. Esperamos una gran asistencia y creemos que va a ser una movilización importante", ha señalado Alcubierre, que ha detallados que son numerosos los agricultores de la zona que han anunciado que acudirán con sus tractores, que hay contratados autobuses desde otras zonas productoras como Fraga y Caspe o localidades de Teruel y que son muchos los productores que se han puesto de acuerdo para compartir los vehículo y viajar hasta la localidad zaragozana. "Además, el miércoles tuvimos una reunión en Fraga con compañeros de Cataluña y sabemos que productores de La Rioja también van a participar", ha explicado el responsable de UAGA, que ha avanzado que en Madrid, los máximos dirigentes de UPA, COAG y Asaja están manteniendo conversaciones para valorar la posibilidad y conveniencia de trasladar la protesta a las puertas el Ministerio de Agricultura.

Modelo social en peligro

La movilización no solo quiere defender al sector frutícola sino que pone el foco en un modelo de agricultura familiar "que está en peligro". Por eso, el lema de la movilización será más genérico, –"gracias a la generosidad del sector de la fruta", como han señalado los convocantes–, y clamará ‘Por la supervivencia de las explotaciones familiares y el medio rural’. Y por eso también, los representantes del sector han hecho un llamamientos a todos los agricultores aragoneses para que se unan a la protesta. 'No nos vale decir que es una época en la que no nos viene bien. Hay que dejar por unas horas la faena y salir a la calle', ha insistido Arcéiz.

También han hecho una llamamiento a la sociedad en general. "Aragón no puede permitirse tener un número urbano lleno de gente y el resto del territorio totalmente despoblado", ha insistido Alcubierre. Un apoyo que no solo han solicitado para la protesta sino para el día a día. "La sociedad tiene que cambiar el hábito de consumo, mirar la etiqueta, aprender a distinguir la calidad, valorar el origen y exigir trazabilidad", ha señalado Valero, que ha recordado que todos esos requisitos los cumplen las producciones aragonesas. Y aún más, Guillén, que ha recordado que "no hay un solo sector agropecuario que se salve de la crisis, ha insistido en que el ciudadanos puede "elegir la preferencia comunitaria aunque no esté aplicada".

A estas medidas, los convocantes han sumado la exigencia de ayudas directas para las explotaciones con mayores dificultades, exenciones fiscales, créditos blandos, la creación de una interprofesional fuerte que defienda los intereses del sector y una ley de la cadena alimentaria efectiva en la que también los agricultores sean partícipes de los márgenes. Porque, como ha añadido Nogués, en el camino del campo a la mesa hay suficientes márgenes «para que el agricultor no sea el que se arruine».