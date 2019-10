Solo 313 empresas en España, de ellas 36 aragonesas, han utilizado el 'cheque brexit'

Ya en tiempo de descuento y muchas de las medianas y pequeñas empresas que tiene este país no están preparadas para afrontar lo que puede suponer el 'brexit' en cuanto a nuevos aranceles, tramitaciones en aduanas, certificaciones, registro de marcas, etc... "Llevamos tres años con la misma canción, la salida del Reino Unido de la UE, y así como a las grandes empresas no les va a representar un gran problema, sí puede serlo para las pequeñas y medianas que están más perdidas a la hora de prever una serie de contingencias". Lo ha dicho este martes Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Zaragoza en la jornada divulgativa 'La empresa española ante el 'brexit'”, organizada por la Secretaría de Estado de Comercio-ICEX, en colaboración con la Cámara de Comercio de España, CEOE, Aragón Exterior y Aduanas e Impuestos Especiales.

"El arancel te quita competitividad. Y en España no tenemos aduanas desde 1993 y por tanto, lo que recomendamos es que se preparen, que comiencen a trabajar para cuando Gran Bretaña esté fuera porque el papeleo, los tiempos de espera en frontera y todo va a ser mucho más complicado", ha indicado Teruel, que ha advertido de que los sectores de automoción y agroalimentación serán los más afectados en nuestra comunidad por el 'brexit'.

Pilar Ortún, directora de la Dirección Territorial de Comercio e ICEX en Aragón, ha recordado que hay muchas líneas de ayuda y asesoramiento abiertas por parte de la Administración para que las empresas se preparen y ha dato el dato de que hasta ahora son únicamente 313 las empresas españolas, de ellas 36 de Aragón (5 grandes empresas y el resto pymes) las que se están beneficiando del 'cheque brexit', un servicio del Instituto de Comercio Exterior que ofrece un descuento de hasta el 80% en el precio de los servicios personalizados prestados este organismo a través de las Oficinas económicas y comerciales de España en el exterior que quieran acelerar su diversificación de mercados.

Rocío Frutos, subdirectora general de Política comercial con Europa y productos industriales del Ministerio de Industria, ha dicho que "hay que estar abiertos a todos los escenarios y prepararse para el peor posible, que es un 'brexit' sin acuerdo" y en este sentido, ha recomendado, empezar a pensar ya en El Reino Unido como "un país tercero", uno más de la Organización Mundial del Comercio, con el que para comerciar hay que analizar previamente "toda la cadena de valor de nuestro producto, ver el coste en aduanas, la propiedad intelectual y la protección de marca, porque aunque la tuviésemos como mercado europeo, ahora habrá que volverla a registrar". El impacto, ha reconocido Frutos, aunque el estudio que está elaborando el Ministerio de Industria no esté completado, puede ser importante, y de ahí que "las empresas tengan que prepararse", ha reiterado, consciente de que algunas ya lo han hecho, sobre todo las grandes, quedan todavía muchas pequeñas y medianas que no han anticipado nada. En este sentido, ha recordado que aunque queda poco tiempo, hay muchas líneas de ayuda abiertas en el Ministerio, y también en el ICEX y otros organismos como las propias cámaras de Comercio para que cuando llegue la salida, si finalmente se produce, sepan qué tienen que hacer.