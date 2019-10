El Gobierno aprueba líneas de crédito de hasta 700 millones por la quiebra de Thomas Cook

El Gobierno en funciones ha aprobado este viernes el real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook y mejorar la competitividad del sector turístico español, que incluyen líneas de crédito de hasta 700 millones de euros.

Se abre una línea de financiación de hasta 200 millones de euros, a través del el Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinada a atender las necesidades financieras de los afectados, según ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.

Además se pondrá a disposición de las empresas hasta 500 millones de euros, con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), para apoyar el desarrollo de proyectos orientados a la adaptación y mejora de la competitividad, en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización, innovación y modernización de los servicios.

El PP las considera escasas

El PP considera insuficientes y tardías las ayudas para paliar la quiebra del turoperador británico Thomas Cook y propone rebajar un 50% las tarifas aeroportuarias y extender la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social a todos los trabajadores afectados.

En declaraciones en el Congreso, el portavoz económico del grupo parlamentario del PP, Mario Garcés, ha lamentado que el Ministerio de Fomento no se haya implicado con medidas concretas para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook y ha dicho que la línea de financiación de 200 millones abierta por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) llega con tres semanas de retraso.

No obstante, ha indicado que el PP no se opondrá a la aprobación de medidas urgentes para ayudar al sector, aunque ha puntualizado que el real decreto ley lo "analizarán con detalle" para ver si es mejorable. En este sentido, ha echado en falta que sólo contemple medidas de ayuda a la contratación para Canarias y Baleares y no para Cataluña o Andalucía "donde también hay trabajadores afectados".

El decreto ley incluye la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social para los trabajadores de Canarias y Baleares con contratos fijos discontinuos durante casi seis meses y Garcés ha señalado que estas bonificaciones deben extenderse a todo tipo de contratos y hasta junio de 2020.