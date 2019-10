El grupo chino Cosco ha invertido 900.000 euros en dos años en la terminal de carga de Plaza

El grupo chino Cosco Shipping, dedicado al transporte marítimo y la logística integral, tiene previsto seguir creciendo en Zaragoza, donde opera desde 2017 en la terminal de carga de Plaza. Desde allí sus responsables han explicado este jueves el deseo de la compañía de ampliar la capacidad de las instalaciones, en las que han invertido 900.000 euros desde su llegada tras la adquisición de Noatum, que ha supuesto la creación de 11 puestos directos y alrededor de 200 indirectos en actividades como transporte y aduanas. Actualmente esperan cerrar este año habiendo movido 110.000 TEU (contenedores de 20 pies), el doble de los que pasaban por la terminal cuando llegaron, y se plantean alcanzar a corto plazo los 165.000 que permite la instalación intermodal. De ahí que estudien invertir para poder casi duplicar y llegar a los 300.000 TEU. Pero para ello, han pedido que las Administraciones amplíen la concesión para operar desde Plaza, que actualmente expira en 2023, según han explicado en la visita que ha hecho el presidente de Aragón, Javier Lambán; el embajador de China en España, Lyu Fan y el delegado de Cosco Shipping España, Sun Kai.

El directivo chino ha destacado que Zaragoza es "muy importante para el grupo" en España, presente en el Puerto de Valencia y Bilbao. La capital aragonesa permite la conexión entre ellos. La inversión realizada, principalmente en maquinaria de carga y descarga de los trenes que se llevan los contenedores, ha tenido en cuenta el interés "geoestratégico" de Zaragoza. Dentro de la estrategia del Gobierno chino 'one belt one road', la nueva ruta de la seda, no solo tiene que haber conexión entre los puertos chinos y españoles, sino también entre estos últimos, han apuntado desde Cosco. También han destacado la necesidad de actualizar la conexión ferroviaria entre Zaragoza y Valencia, en la que ya se han comenzado a hacer actuaciones, como permitir la circulación de trenes por la noche.

Felipe Mendaña, director de terminales españolas en Cosco Shipping, ha destacado que la zaragozana es una de las más modernas del país, ya que "tiene dimensiones europeas". Ha reconocido que el gestor ferroviario Adif hizo un "ejercicio muy moderno de diseño y construcción" , por lo que ahora se necesita una "muy poca inversión para que esta terminal dé su máxima capacidad", aunque desde la firma no se ha cuantificado.

Bilbao y Valencia

Lambán ha adelantado que ya había hablado antes de la visita con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre la posible ampliación del plazo de concesión para "afianzar la inversión" y que se homologue a los que tiene la misma compañía china en el Puerto de Valencia (hasta el año 2041) y Bilbao (2048). A la visita, que ha precedido una reunión en el Pignatelli, han acudido también los presidentes de las autoridades portuarias de Bilbao y Valencia, Ricardo Barkala y Francesc Sánchez, respectivamente.

Entre las mercancías que se transportan en los contenedores que salen de la terminal se encuentran productos agrarios como alfalfa o carne de cerdo y llegan piezas para el sector del automóvil y bienes de equipo, entre otras.

El presidente aragonés ha esperado que la compañía china pueda hacer de "tractor" de otras empresas para fortalecer la logística aragonesa. Ha destacado que la compañía "refuerza nuestra aspiración de que Zaragoza sea una parada del tren de la ruta de la seda", que todavía no se ha producido. Además de "reforzar" la reivindicación del corredor Cantábrico.

Guerra comercial

Por su parte, el embajador de China en España, Lyu Fan, ha esperado que se rebaje la tensión entre Estados Unidos y su país con las conversaciones de este jueves en Washington sobre la guerra comercial que enfrenta a ambas economías. Fan ha recalcado que este conflicto "no está provocado por la parte china" y "no solamente somos nosotros la víctima" porque "muchos países europeos están siendo la víctima de esta guerra comercial". Ha asegurado que China quiere resolver este problema a través del diálogo pero "no tenemos miedo a las sanciones".

Cosco Shipping es el primer grupo naviero mundial, con presencia en España desde 1973, donde tiene oficinas propias en Barcelona, Valencia, Algeciras, Madrid y Zaragoza. El grupo esta formado por una filial de transporte marítimo y otra dedicada a la explotación de terminales marítimas. La compañía ha movido 100 millones de TEU solo en la primera mitad de este año. Trabaja en más de 46 terminales de contenedores en todo el mundo.