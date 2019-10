La abuela Enriqueta enseña a invertir en el 'huerto' del Ibex

"No hay que abrir la hucha hasta que no esté llena". Este ha sido uno de los sabios consejos que la abuela Enriqueta ha dado a su nieto Jorge, que gasta más de lo que tiene y no sabe ahorrar, y a los alumnos de 5º y 6º de Primaria de los colegios El Salvador-Jesuitas, Montearagón y Sagrada Familia de Zaragoza durante la obra 'Los ahorros de Jorge y Enriqueta: La economía como siempre querías que te la hubieran explicado', una novedad este año en los actos organizados por Fundación Ibercaja en el Día de la Educación Financiera. Con un guión de Olga Larrubia, los actores Jorge Andolz y Miren Díaz de Jalón han dado vida a una paciente abuela que trataba de explicar a su manirroto nieto cómo ahorrar, tener un saldo positivo y otras cuestiones de finanzas básicas. Un tema que de entrada no parecía atraer mucho a los estudiantes reunidos en el Patio de la Infanta, pero que ha terminado enganchándoles y han vuelto mentalizados a clase. "No hay que ser caprichoso. Si te quieres comprar una Playstation hay que trabajar para intentar conseguirla", ha dicho uno de los alumnos cuando han hecho un repaso de temas, entre los que se explicaba con palabras y ejemplos sencillos cuestiones como el origen del dinero, cómo hacer un presupuesto, ahorrar e incluso invertir. Así, las empresas se convertían en huertos y cada trozo de tierra era una acción que se invertía en el Ibex 35. Además, la obra incluía valores vinculados a la economía como la solidaridad y responsabilidad para aprender a compartir con la familia.

Juego de finanzas

La representación teatral ha caldeando el ambiente para una nueva edición del 'Econogame, ¿cuánto sabes de finanzas?'. Un juego dirigido por Fundación Piquer que engancha todos los años a los colegios participantes desde la primera pregunta. Una que se suele repetir y que han fallado todos en esta ocasión, quizás por los nervios, ha sido la de '¿qué significa la palabra 'oikos'? De los seis participantes, dos por colegio, la mayoría han elegido 'yogur griego' en lugar de 'casa', que está en el origen de la palabra economía.

El resto hasta 20 preguntas han estado muy reñidas y finalmente el ganador ha sido el centro de El Salvador-Jesuitas, seguido muy de cerca por Montearagón y Sagrada Familia.

Los actos se incluyen entre la programación de la Semana de la Educación Financiera organizada por la Fundación Ibercaja, con actividades formativas para todas las edades en Zaragoza, Guadalajara Logroño, Huesca, Madrid, Teruel, Cariñena y Alpartir, que comenzaron el pasado día 1 de octubre y se prolongarán hasta el 10. Algunas de las actividades se emitirán en 'streaming' para todos los centros. La entrada es gratuita, previa inscripción.

Desde 2013 Fundación Ibercaja colabora con el Plan Nacional de Educación Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España. Este último se ha implicado este año en la planificación. Entre el público de la sesión de este lunes ha estado la delegada del supervisor en Zaragoza, Ana Rufas, junto a Carmen Campos, coordinadora de RSC y programas de Educación de la Fundación Ibercaja, que ha hecho de maestra de ceremonias. Fruto de estos programas de Fundación Ibercaja 6.279 personas han asistido a actos formativos en educación financiera, mientras que 10. 870 personas lo han hecho de forma telemática.