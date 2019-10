Los aranceles de EE. UU. amenazan la exportación de vino y aceites aragoneses

No ha sido una sorpresa, pero no por ello ha dejado de provocar revuelo en las bodegas y almazaras aragonesas. Se sabía que Donald Trump había puesto en la diana de su guerra comercial a los productos agroalimentarios de Europa. De hecho, en junio amenazaba con imponer aranceles a la exportaciones de vinos franceses. El anuncio cayó entonces como una bomba en las bodegas aragonesas en las que EE. UU. figura entre sus principales mercados, porque se entendía que la medida se haría extensiva a los caldos del resto de los países miembros. Y aunque no por conocida ha dejado de ser inquietante, lo cierto es que este jueves las bodegas y almazaras aragonesas bajaron el tono y, sin restar importancia a las consecuencias que podría tener la imposición de nuevos aranceles a partir del 18 de octubre, prefirieron mostrar una cautelosa preocupación.

Porque Estados Unidos es, por ejemplo, el primer mercado exterior de los vinos de la D. O. Calatayud. Esta denominación exporta el 80% de su producción, y de ese cantidad, casi un 35% se comercializa en EE. UU. "Cuando se preanunció en junio nos pusimos en alerta", reconoció este jueves el presidente del consejo regulador, Miguel Arenas. Sin embargo, Arenas aseguró que es pronto para valorar el impacto, por lo que en esta denominación estarán "muy pendientes" a cuánto ocurra.

"Entiendo que tendremos que hacer esfuerzos, ajustando el precio, por ejemplo, pero no creo que vaya a llevarnos a una situación dramática, aunque desde luego no es una buena noticia", destacó el presidente de la D. O. Calatayud.

Un mercado "muy exclusivo"

Para la Denominación de Origen Campo de Borja, Estados Unidos es "un mercado importante por valor", explicó su presidente, Eduardo Ibáñez, que reconoció, sin embargo, que "en estos momentos no sabemos cuánto nos repercutirá los aranceles". Ibáñez destacó que "todavía no hemos hablado con los comerciales para valorar cuál será el impacto", pero aseguró que los márgenes son "suficientemente amplios" como para negociar.

Y aunque expectante y mostrando mucha cautela, Ibáñez se mostró convencido de que no se retraerán sus ventas en EE. UU. porque los vinos que allí exporta –un 25% de sus ventas internacionales tienen como destino el mercado estadounidense– son caldos de alta gama, dirigidos a nichos de mercado exclusivos con alto poder adquisitivo.

Un total de 3,7 millones de botellas exportó la D. O. Cariñena el pasado año a Estados Unidos. Es su cuarto mercado y en él se comercializa el 10% de la producción. Pero para sus responsables es pronto para el desánimo. El secretario de la denominación más grande y antigua de Aragón, Claudio Herrero, explicó que el organismo que representa a las denominaciones europeas presionará a ambos bloques a sentarse en una negociación que evite el peor desenlace. Con todo, Herrero explicó en que si finalmente los aranceles se imponen y gravan el producto en un 25% "habrá que valorar el daño e intentar minimizarlo con ayudas a la promoción agroalimentaria en Estados Unidos".

Somontano comparte la preocupación, aunque reconoce que no tendrá un impacto directo en sus ventas porque actualmente "son simbólicas". Pero a su presidenta, Raquel Latre, le preocupan los efectos colaterales, los que se producirían "si aquellas bodegas que no pueden vender allí saturan otros mercados, entre ellos el interior".

También el aceite es uno de los productos más perjudicados por la decisión de Washington. "Claro que nos va a afectar", señaló el responsable de la D. O. Aceite del Bajo Aragón, Alfredo Caldú, que detalló que aunque para la denominación es un mercado incipiente, hay algunas almazaras que ya se habían posicionado bastante en ese atractivo mercado. "Ahora, los aranceles lo que harán será subir el precio del producto, con lo que esas empresas podrían perder competitividad", señaló.