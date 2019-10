En el día en el que ha comenzado el juicio en la Audiencia Nacional a exdirectivos del desaparecido Banco Popular por presuntas irregularidades, con la comparecencia del expresidente de la entidad Emilio Saracho, la asociación Adicae ha convocado concentraciones en varias ciudades, entre ellas Zaragoza, para reclamar una solución a los afectados."Quiero mi dinero. Que igual que me lo quitaron me lo devuelvan". Esta ha sido la reclamación de M.ª Carmen Cano, de 38 años, una de las exclientas que se ha concentrado a las puertas de la sede del Santander en Zaragoza, entidad que compró el Banco Popular tras su intervención por un euro. Ella se quedó sin los 60.000 euros que tenía ahorrados en acciones del Popular cuando estas perdieron su valor tras la resolución hace ahora dos años ordenada por las autoridades europeas y su posterior venta. Muchos de los concentrados eran antiguos clientes del Banco Pastor, que sufrieron primero la fusión con el Popular y luego su intervención y venta. "Ví cómo las acciones bajaban de nueve a cinco euros y de ahí a nada", ha recordado M.ª Carmen. Su hermano también invirtió 15.000 euros. "Hasta entonces yo tenía todo en plazos fijos. Fue un producto mal explicado, me engañaron", ha denunciado.

Piden justicia

El grito de “¡Ladrones!” ha sido uno de los más repetidos en la concentración. Y también las quejas a la actuación desde Europa, con la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) en junio de 2017. "Hubo connivencia de Europa y el Estado", ha denunciado Jesús Gaudioso, otro afectado. Pedía también recuperar el dinero. "Aunque no sea todo, pero la mayor parte". También esperaba que los exdirectivos que se sentaban en el banquillo fueran a la cárcel. "Esperemos que haya un poco de justicia".

"Teníamos acciones del Pastor, nos pasaron al Popular y después hicieron una ampliación y cogimos unas pocas más, no muchas, pero fue cuando nos engañaron porque ya estaba el banco mal", se ha quejado Rosa, jubilada que acudía con su marido. Estaba mentalizada de que "esto va para muy largo", pero estaba dispuesta a seguir protestando para recuperar los alrededor de 12.000 euros que tenían.

La asociación tienen previsto continuar con las concentraciones una vez al mes. En toda España ha agrupado a unos 3.000 afectados. "Santander se tiene que responsabilizar de los afectados porque el proceso de compra no ha sido transparente", han denunciado desde Adicae. La asociación está personada en el proceso penal que se sigue en Madrid. En toda España hay 300.000 ahorradores y pequeños accionistas que perdieron su dinero.

