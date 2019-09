Edelvives aterriza en Japón tras aliarse con la editorial Gakken

El grupo editorial aragonés Edelvives da un paso más allá en su estrategia de internacionalización con su desembarco formal en Japón, país al que llega de la mano de la empresa editorial nipona Gakken. Javier Cendoya, director general de la compañía zaragozana, ha sellado un acuerdo con Hiroaki Miyahara, presidente de Gakken, que permitirá a la firma española llevar al país asiático desarrollos de éxito en el campo digital, área en el que se ha involucrado de lleno desde que en 2016 firmó una alianza con Google for Education.

Fue precisamente en la sede de esta filial de Google en Singapur donde los direcivos de Edelvives y Gakken firmaron un acuerdo del que se informó este viernes. Según indicaron desde la empresa aragonesa, los firmantes establecieron las bases que articularán la forma en que Edelvives podrá implementar en Japón sus desarrollos tecnológicos, en particular sus plataformas educativas digitales. "Por un lado, se van a adaptar todas estas soluciones a la cultura y al currículum japonés", informaron. "Y, por el otro, Edelvives enriquecerá su apuesta Steam (la vinculada a ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) con los exitosos proyectos de Gakken: Hands on Steam, Play Smart y New Block", añadieron. Los directivos de Gakken, calificaron, asimismo, el acuerdo como"«una alianza que unirá en el mundo educativo lo mejor de las dos culturas".

Aprendizaje y experimentación

La irrupción en Japón encaja perfectamente con el ideario del plan estratégico que Edelvives ha puesto en marcha este año. Tras terminar en 2018 el ciclo estratégico ‘1, 2,...5 Splash’ el grupo aragonés ha iniciado otro denominado ‘Del 2 al 1’, en el que se destaca una dualidad que pasa por trabajar en la explotación ("de lo que ya sabemos hacer", precisan desde la dirección) y en la exploración (buscar nuevas oportunidades, experimentar). Es por ello que este viernes, al informar del acuerdo con Gakken, Javier Cendoya explicó que "este nuevo movimiento, impulsado desde el nuevo plan estratégico del grupo Edelvives, sigue una filosofía centrada en el aprendizaje integral, el inconformismo y la emergencia educativa".

La firma aragonesa, vinculada a los Hermanos Maristas, está intensificando este año su apuesta tecnológica (aunque la parte editorial tradicional sigue teniendo gran peso). Por ello ha firmado acuerdos de colaboración con Ed Tech Team, CTL y XYZprint y, este mes, adquirió LCIbérica, una empresa que aporta soluciones en adiministración del centro, desarrollos web, portal de seguimiento académico y comunicación escuela-familia.