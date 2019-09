El Clúster de la Automoción premia a los sindicatos por su defensa del sector

No es frecuente que una asociación empresarial innovadora otorgue su premio principal, el de Industria, a los sindicatos mayoritarios de la región, pero en la III Noche del CAAR, celebrada en la terraza del restaurante Aura, sucedió. "Su capacidad de diálogo, su defensa incesante del sector, el músculo demostrado y su capacidad de adaptación en momentos cruciales para la automoción –como la integración de Opel en PSA o la adjudicación del Corsa en exclusiva– les hace merecedores", dijo este miércoles Benito Tesier, presidente del CAAR.

Su intervención se convirtió en una encendida defensa de la necesidad de remar todos juntos para ganar el futuro. "Nos jugamos el ‘to be or not to be’ del sector en los próximos cinco años. Aragón es un buen sitio para la automoción. Lo es por la paz social y porque sabemos jugar en equipo", dijo, refiriéndose a sindicatos, empresarios y Administración. Se requiere, precisó Tesier, "una transición ordenada, un calendario realista y neutralidad tecnológica" para afrontar la "aventura" que, según Arturo Aliaga, consejero de Industria y vicepresidente del Gobierno aragonés, afronta la automoción con "el coche conectado, autónomo, la descarbonización...".

"Va a hacer falta", exhortó Aliaga, "valentía en la toma de decisiones por parte de los Gobiernos para que esa triple hélice –que conforman junto al sector y los agentes sociales– funcione", porque, advirtió "si esas decisiones no son claras, perjudican la competitividad y distorsionan los mercados", se hará un flaco favor a una industria, que es el motor de la economía aragonesa. En este sentido, Aliaga quiso poner de manifiesto "la total implicación del Ejecutivo autonómico con el sector" a través de la Mesa de Automoción y la concesión de ayudas tanto para los proveedores como para PSA en la adaptación al coche eléctrico e Industria 4. 0.

"A las duras y a las maduras"

"Este es un reconocimiento extramuros de la labor sindical que hacemos en la pugna por defender esta industria en Aragón. Con el CAAR tenemos objetivos que nos unen como el empleo, la competitividad o la innovación y hay que compartirlos a las duras y las maduras", dijo Ana Sánchez, secretaria general de Industria de CC. OO. Aragón, antes de recoger el premio. "Apostamos por la industria. Por eso nos dan este galardón no a nosotros sino a los cientos de delegados que a diario la defienden peleando por las condiciones laborales en las empresas", señaló por su parte, Juan Arcéiz, su homólogo en UGT Aragón. "Firmamos acuerdos no siempre bien entendidos, pero el tiempo acaba por darnos la razón", en referencia al acuerdo de convenio de 2018 en Opel PSA, que tanto costó sacar adelante y recordando también el esfuerzo realizado por la industria auxiliar.

Pero no solo las federaciones de Industria de los sindicatos UGT y CC. OO. Aragón fueron galardonadas en esta III Noche del CAAR. También se premió a Motorland en la categoría de Excelencia empresarial por la iniciativa Moto Student, que promueve junto a la Fundación Moto Engineering y que es la única competición universitaria reconocida por la Federación Internacional de Motociclismo, "al haber conseguido en sus seis ediciones involucrar a 4.300 estudiantes englobados en 286 equipos universitarios de 20 países, además de haber movilizado 5,5 millones de inversión en investigación, desarrollo e innovación por parte de los centros educativos participantes", señalaron fuentes del clúster aragonés.

El premiado en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial fue Brembo "por haber lanzado sus propios ‘sustainability awards’ con el fin de promover la la cultura de la sostenibilidad". Y en la categoría de pymes, este reconocimiento fue para Enganches Aragón por "su transparencia económica e ir más allá de lo que marca la ley, apostando por la formación de sus trabajadores, la conciliación familiar, el empleo estable y la comunicación constante con sus empleados".

Los premios del CAAR a la Innovación en la categoría de Proceso recayó en Linde Wiemann –por su proyecto de AGVs (Autonomous Guided Vehicles), desarrollado en colaboración con un centro tecnológico y una pyme socia del CAAR, para modificar el movimiento de materiales y eliminar el uso de carretillas. Asimismo este galardón en la categoría de Producto recayó en Aitipp Centro Tecnológico por "ser líder en el desarrollo de materiales avanzados y economía circular y haber sido capaz de captar en los 3 años más de 6 millones del Programa europeo Horizonte 2020 para proyectos como la fabricación de la primera moto eléctrica producida por impresión en 3D".

En la III Noche del CAAR hubo un emotivo recuerdo para la periodista Paloma Tortajada, fallecida en abril a los 49 años, y que fue la conductora de esta gala en sus dos ediciones anteriores. Benito Tesier pidió un aplauso para ella.