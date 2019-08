La antigua Acumagme, que ha pasado a llamarse Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), reivindica a la dirección de PSA más diálogo para revertir el problema de la alta rotación en mandos intermedios que está teniendo la factoría zaragozana así como para recuperar un buen clima laboral. "No nos consultan. Pedimos una reunión en marzo y aún no la hemos tenido", lamenta Rafael Pastor, secretario de este sindicato. "Nos llaman para cuestiones imprescindibles como el ERE extintivo en curso o para aplicar la ley de control de presencia, pero fuera de eso, nada".

Lo primordial, dicen desde el sindicato, sería recobrar esa "comunicación fluida" que siempre había existido con la dirección.

"El principal problema que tenemos en Opel es que la gente se nos va, se nos van compañeros muy preparados y ese coste los está pagando la empresa y nosotros, que vamos más apurados", reconoce Francisco Morales, profesional de mantenimiento y miembro de la Junta de CCP. Son muchos los que se están marchando, recalca Pastor: "En la sección de Carrocerías, que fabrica puertas y capós, solía haber 9 por turno en mantenimiento y ahora hay 4. La reducción es de ese orden".

Asimismo, José Manuel López, vicepresidente de CCP y tesorero, asegura que "los mejores profesionales se están marchando, a la CAF y a otras compañías. Se le ha dicho hasta al señor Tavares que uno de los mayores valores de la empresa es la gente: no basta con tener buenas infraestructuras para hacer los coches sino personas que vayan ilusionadas al trabajo y no como está ocurriendo ahora". Se está dando la circunstancia, explica Pastor, de que "los encargados que están entrando nuevos cobran menos que un peón". Para empezar, "los salarios no son competitivos, pero hay otras compensaciones como reconocimiento, formación... Y se están yendo supervisores a los que han contratado hace tres o cinco meses. Hay algunos que han durado en el puesto un día o una semana. Es preocupante".

Pastor indica que se lo han hecho saber a la empresa. "Prevemos un lanzamiento muy duro. En nuestro sindicato, de cuadros y profesionales, huimos de la conflictividad y buscamos solucionar los problemas hablando", incide. "Un ritmo productivo tan fuerte no se puede permitir errores", añade López. "Y en cada nuevo modelo la curva de lanzamiento tiene más pendiente", advierte.

¿Habrá un cuarto coche?

Sobre si a la planta le haría falta otro vehículo a futuro, los representantes de CCP contestan que sí. "Ahora con el lanzamiento del Corsa, el C3 Aircross y el Crossland X estaríamos cubiertos por un tiempo, un año vista, pero nos haría falta otro modelo para estar a tope", dice Morales.

"Hemos demostrado que sabemos hacer volumen y calidad. La dirección también lo sabe y procurará traer volumen a la planta porque es competitiva. Hasta en lo peor de la crisis han venido coches y estamos convencidos de que vendrán más", añade Pastor. "Ya veremos a ver qué pasa con la producción de las plantas británicas de Ellesmere Port o Luton. No quiero que cierre ninguna , pero como advirtió Tavares las decisiones que se tomen allí nos van a repercutir aquí directamente", concluye López.

Nueva junta y revitalización del sindicato

El resultado de las últimas elecciones sindicales en Opel no fue bueno para CCP. Pasaron de tres delegados a uno. Influyó, según Rafael Pastor, el despido del máximo responsable del sindicato, Javier Lezcano. "No vamos a profundizar en este asunto. Está pendiente de juicio, pero nos perjudicó muchísimo". Además, comenta "por inercia, en años no se había hecho labor de captación de nuevos afiliados: nos coincidió con el despido y la empresa nos hizo campaña en contra", arguye. Pese a todo, lograron representación y tras la asamblea extraordinaria del 30 de marzo, "se eligió nueva junta, se revitalizó el sindicato y poco a poco va entrando gente joven".