Gastón culpa a la cosecha de la fruta de hueso y al turismo de la subida del paro en Aragón en julio

"La fruta de hueso se ha visto afectada en particular en Zaragoza por la meteorología y esto ha supuesto que la producción sea menor y, por tanto, la contratación también". Así ha dado respuesta la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, a los datos negativos del paro registrados en el mes de julio. El pasado mes, 946 personas se sumaron a la cola del paro, lo que supone un total de 60.454 desempleados en Aragón.

Además, la hostelería que está relacionada directamente con el turismo ha registrado aumentos en el paro, lo que supone un cambio de tendencia ya que en años anteriores la tasa bajaba en este mes debido a la afluencia de turistas. "Habitualmente los meses de julio suele descender el paro con cierto vigor pero en esta ocasión hemos podido contemplar que no ha sido así", ha apuntado la consejera. Ha sido en Zaragoza donde el desempleo en el sector turístico ha aumentado, sin embargo, los datos en las provincias de Huesca y Teruel han sido positivos.

La consejera defiende que es un mes "puntual" y que era "previsible". Además, "tiene una causa con la que ya contábamos que no empaña la tendencia del mercado laboral aragonés porque la cifra de la evolución mensual supone un incremento, pero en la evolución anual seguimos con una reducción en el número de parados", ha señalado Gastón en alusión a la "última cifra de desempleo de la legislatura".

A su juicio, un dato puede marcar una tendencia si viene acompañado con los de varios meses. En este sentido, la consejera defiende que no se da esta situación. "La evolución del paro desde julio de 2015 ha sido positiva ya que ha descendido en 31.350 personas desde esa fecha hasta este mes de julio", ha puntualizado. Aragón se encuentra a la cabeza de España en el descenso de paro registrado desde julio de 2015 hasta el pasado mes, un 34,15% respecto al 25,58% de la media española. Para finalizar la rueda de prensa, la consejera ha concluido que "no solamente hay más empleo si no que hay más expectativas".