La economía aragonesa crecerá un 2,4% este año, un punto más que la española, y se seguirá creando empleo, prevé Ibercaja

El crecimiento que empezó en 2014 en España, tras la crisis, es más sólido que el de otros ciclos económicos al estar basado en más inversión productiva y el aumento de las exportaciones sin que la deuda crezca. En estos argumentos basa Enrique Barbero, director de Comunicación de Ibercaja, las previsiones de la economía para este año, que seguirán al alza con 2,4% para Aragón y el 2,3% para España.

Santiago Martínez, experto en Análisis Económico de Ibercaja, ha reconocido que la economía de nuestro país y también en Aragón van a seguir su expansión alcista, pese al entorno internacional de incertidumbres con el 'brexit' sin resolver, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha hecho que el comercio entre ambos países continúe cayendo en cifras de dos dígitos y unos tipos de interés muy bajos que apenas crecen. "El euríbor ha caído a nuevos mínimos y aunque tantos años de tipos bajos pueden contribuir a crear burbujas de todo tipo, estamos bastante bien abrigados en este entorno tan hostil" ha dicho achacándolo sobre todo a que la industria no ha ido a peor ya que hasta mayo ha tenido un crecimiento del 0,4% internanual y a que las exportaciones aunque bajaron algo a principios de año, volvieron a subir hasta mayo.

Asimismo, frente a las previsiones más pesimistas de Cámara de Comercio, que indicaba en un reciente boletín el frenazo en el crecimiento del empleo y que caería ya un 0,5% en 2020 en Aragón, Martínez ha indicado que "seguirá creciendo al ritmo del 1,5% en Aragón y del 2,5% en España este año y el próximo porque "frente al ciclo económico anterior en que emplear era caro, ahora contratar es muy barato". Por tanto, ha añadido, al bajar tanto el coste laboral, aunque los sueldos ya estén mejorando, esta tendencia va a continuar. Asimismo, ha calificado de "exagerado" considerar que el descenso del paro en Aragón, actualmente en el 10%, de acuerdo a la última EPA, haya llegado al límite ya que muchas de "las estrecheces" del mercado laboral van a persistir y seguirá siendo difícil cubrir determinados puestos. "Hay que seguir consolidando el talento interno y traer personal de fuera", ha precisado el experto.

A la necesidad de un pacto de urgencia por la empleabilidad en este país, se ha referido Loles Sala, directora del Human Institute de Manpower Group, que tras describir el escenario ideal que debería darse para que las empresas retuviesen y atrayesen talento, ha exigido responsabilidad a la Administración y a las compañías para acercar el mundo educativo a las necesidades de un mundo digital cambiante que no se para. "El mundo va muy rápido y España no están dando respuesta a las necesidades que hay, así que el talento más formado se va a tener que seguir yendo", ha admitido, a la vez que ha pedido "olvidarse de los egos y pactar porque el mercado laboral en España precisa de una transformación radical" no solo en el ámbito educativo sino en el seno de la propia organización de las empresas porque "hablamos de mucho más que salario para retener el talento".

A un renacimiento del sector de la construcción ha apelado también Juan Carlos Bandrés, director general del Grupo Lobe. "Como el sector no se renueve y sea capaz de generar productividad y convertirse en una industria, se va a quedar sin relevo generacional".

En la presentación del número 68 de la revista Economía Aragonesa de Ibercaja, ha intervenido también Rubén Gimeno Frechel, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas, para decir que urge una reforma fiscal en España que acabe con tantas desigualdades entre comunidades autónomas y "regularice una cantidad excesiva de deducciones y bonificaciones que luego no tienen sentido por la pequeña cuantía que suponen", ha añadido, por su parte, Javier Nieto, decano del Colegio de Economistas de Aragón.