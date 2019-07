Las trabajadoras de Douglas se plantan tras un nuevo recorte y varios ERE que han dejado solo 13 tiendas en Aragón

Rebaja salarial y desaparición de complementos, la obligación de trabajar los domingos a todos los trabajadores aunque no conste en su contrato o la modificación del sistema de rotación de turnos son algunos de los puntos que incluye la propuesta de modificación sustancial de condiciones de trabajo presentada por la empresa Perfumerías Douglas. "La gente está muy cansada de que cada verano vengan con una cosa, o ERE o cierres de tiendas o rebaja de condiciones. ¡Ya vale!" señalan desde CC. OO. que junto a UGT, USO y el resto de sindicatos que conforman el comité de empresa han convocado huelga los días 5 y 6 de agosto en los 317 establecimientos con que la firma cuenta en España y que dan trabajo a 2.154 personas.

"Estamos hartas de soportar salidas de compañeras. Venimos de distintos grupos: If, Bodybel. Nos venden, nos compra Douglas, cierra un montón de tiendas y ahora otra vez", critica una delegada, al recordar que solo quedan ocho perfumerías de esta marca en Zaragoza (las de la calle Alfonso, Hernán Cortes, Avenida América, Delicias, Grancasa, Pablo Gargallo y Puerto Venecia), que emplean a más de 50 trabajadoras, además de las cinco de Calatayud, Ejea, Jaca, Huesca y Teruel. "No acabamos de salir de un ERE extintivo que cerró más de 200 establecimientos en toda España el año pasado y ya están con otro recorte", se lamenta.

"Es un grave prejuicio para la plantilla", aseguran desde UGT Aragón, si bien precisan que la negociación por el nuevo recorte la están llevando en Madrid. Hoy mismo se reúnen las partes en el Servicio de Mediación y Arbitraje para tratar de acercar posturas. "Con el cierre de tiendas, se ha perdido ya mucho personal y también representación sindical", reconocen las mismas fuentes, para las que no tiene sentido que vuelvan a poner sobre la mesa un nuevo ajuste en lo que consideran casi como la "crónica de una muerte anunciada".