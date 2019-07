Solo la mitad de los trabajadores aragoneses de la hostelería realizan jornada completa, denuncia CC. OO.

El sector del turismo representó en Aragón en el año 2018 aproximadamente 2.900 millones de euros, es decir el 8% del PIB anual, según el informe sobre la evolución del sector turístico de CC. OO. Además, ocupa a un total de 61.093 personas siendo la gran mayoría trabajadores por cuenta ajena (78,2%) y autónomos (21,8%) y supone el 10% del empleo aragonés. Sin embargo, el número de trabajadores en alojamientos hoteleros ha decrecido desde el año 2008 un 27,4%, dato que resulta paradójico teniendo en cuenta el aumento del turismo. En cinco años, se ha pasado de registrar 2.222 millones de visitantes al año a 2.908 , según han señalado este miércoles desde Comisiones Obreras.

Según los datos de la EPA correspondientes a Aragón, el 69% de las personas que trabajan en la actividad hostelera aragonesa por cuenta ajena son mujeres, apenas el 62% de las personas tienen contrato indefinido y sólo el 53% a jornada completa. En la hostelería aragonesa se realizan un total de 375.000 horas extraordinarias al año no remuneradas que representan 6,1 millones de euros no abonados a los trabajadores y por lo tanto, no cotizados a la Seguridad Social.

Entre los años 2012 y 2018 el salario medio en el sector hostelero aragonés ha crecido en torno al 7%, existiendo un repunte en los dos últimos años. Los convenios colectivos que aplican a mayor número de trabajadores en Aragón son los convenios provinciales de Hostelería y el incremento salarial durante los últimos siete años ha sido del 8,10% en Teruel, el 7,40% en Huesca y 6,55% en Zaragoza.

Según el informe de CC. OO., la rentabilidad del turismo en Aragón está evolucionando durante los últimos años en una "senda claramente alcista". En los hoteles se reciben más viajeros, tanto extranjeros como nacionales y a su vez crece el número de pernoctaciones. De hecho, se ha recuperado el grado de ocupación hotelera de niveles previos a la crisis, aunque no se ha podido alcanzar la estancia media de los visitantes del año 2008. El crecimiento de los apartamentos turísticos es incluso superior al de los hoteles, ya que se ha experimentado una subida cercana al 400% en el número de viajeros y de casi el 300% en las pernoctaciones.

El secretario general de la Federación de Servicios de CC. OO Aragón, Gerardo Montori, aprovecho la presentación del informe para reclamar mejores condiciones laborales para el sector del turismo y de la hostelería y para pedir que se contraten más trabajadores en los establecimientos que sea necesario.